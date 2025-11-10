Nueva etapa en la Fundació Vila Casas, que rinde homenaje a su fundador en Can Framis

La Fundación Vila Casas presenta la nueva exposición permanente ‘Una col·lecció permanentment canviant’ en el Museu Can Framis con el objetivo de enseñar las motivaciones que han estimulado la creación artística catalana de las últimas décadas. Además, también se inaugura un espacio para rendir homenaje a Antoni Vila Casas, donde se muestra la trayectoria vital y profesional del empresario de la industria farmacéutica y mecenas, que falleció en 2023.

La exposición reúne unas 224 obras de más de 130 artistas y plantea una perspectiva renovada de la colección de pintura con la intención de que el visitante entienda mejor el arte, pero también la sociedad y el tiempo actual. Bernat Puigdollers, director de arte de la Fundación, explica que la exposición tiene una “dimensión humanista” y busca acercar el arte a la ciudadanía: “La idea es que todos puedan venir, independiente de sus conocimientos artísticos. No es un sitio elitista, sino abierto a todo el mundo”.

En la muestra conviven piezas históricas y de creación contemporánea, como la más antigua, una obra de Josep Cusachs, y la más reciente, 'El coleccionista ausente' (2021) de Rafael G. Bianchi, obra que da título y sentido al proyecto. Entre ambas, se despliega una constelación que refleja la evolución del lenguaje pictórico en Cataluña, desde Salvador Dalí, Ángel Ferrant y Joan Vilacasas hasta Mari Chordà, Magda Bolumar, Nazario, Laia Abril o Susana Ynglada, entre otros muchos.

El Museo Can Framis presenta una nueva lectura humanista y viva del fondo pictórico de la Fundación Vila Casas. / EPC

La vicepresidenta de la Fundación y responsable del Área de Salud, Montserrat Viladomiu, explica que el espacio homenaje a Vila Casas pretende conmemorar su labor a favor de la sociedad y los artistas a través del arte y la salud, los dos pilares de la Fundación: “Queremos que la sociedad catalana recuerde su tarea de mecenazgo y filantropía, pero también mostrar su vida y alma”. Este espacio cuenta con obras procedentes de la colección particular del empresario, que han sido cedidas por su viuda, Montserrat Pascual Samaranch.

La presentación en Can Framis del espacio dedicado a Antoni Vila Casas. / ACN

La exposición se estructura en tres ámbitos: La materia como vehículo, La realidad transgredida y El gesto de existir. El primero da visibilidad al mundo terrenal y a la pintura matérica para abordar cuestiones profundas difíciles de explicar. El segundo ámbito explora la relación con el entorno y los objetos que nos rodean y nos definen. El tercero sitúa al ser humano en el centro, reflexionando sobre cómo las acciones en vida pueden influir en las generaciones futuras. Puigdollers comenta que la muestra se ha elaborado con una “mirada humana y abierta” alejada de la sensación de “mausoleo”, y que la idea es ir adquiriendo nuevas obras.

La nueva etapa incluye un espacio dedicado al arte como vía de salud, línea fundacional de la Fundació Vila Casas, que entiende los museos como espacios de calma e introspección, donde el arte puede contribuir al bienestar ya la salud mental de las personas. "Queríamos crear un pequeño oasis dentro del museo, un lugar para respirar, para meditar, para sentir el arte como una experiencia que mejora la calidad de nuestras vidas", ha precisado Puigdollers, según Efe.

La directora general de la Fundación, Cristina Ribes, subraya que el propósito de la exposición es “impulsar el legado de Antoni Vila Casas y su disposición para el arte y la salud, y promocionar el arte contemporáneo catalán”. En los últimos meses se han publicado informaciones que apuntan a una supuesta crisis institucional en la Fundación por relevos en varios cargos y salidas de personal. La directora general de la Fundación, que lleva un mes en el cargo, desmiente esta situación: “La Fundación Vila Casas, como todas las fundaciones, tiene relevos a nivel de dirección. Creemos que es buena la renovación de cargos directivos para aportar nuevas miradas, nuevas formas de ser y de focalizar también el impacto social que queremos tener”. Ribes comenta que las fundaciones pasan por etapas, y eso es lo que está sucediendo ahora: “Hay cambios en los patronatos de renovación de los equipos, que son renovaciones naturales que todas las instituciones tienen, y también estamos identificando cuáles son los retos que tendrá en el futuro para que el equipo sea muy fuerte y pueda asumirlos como entidad”.