Andy presentará en Barcelona su nuevo espectáculo en solitario en abril: un "renacimiento artístico"

Andy presentará su nueva etapa musical en solitario con un concierto en el Teatre Coliseum de Barcelona el 29 de abril de 2026 como parte de su gira 'Solo Tour', en el marco del Suite Festival, informa la organización en un comunicado este lunes.

Durante más de 20 años, Andy formó parte del dúo Andy & Lucas, pero ahora abre una nueva etapa en solitario "marcada por la libertad creativa, la emoción y la autenticidad", y este concierto supondrá el estreno en directo de su nuevo proyecto personal.

Repasará algunos de los temas más destacados de su trayectoria y también presentará su primer sencillo en solitario, 'Marioneta', una canción con la que simboliza "su renacimiento artístico" y en la que da voz a un desamor que se transforma en liberación.