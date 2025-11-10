Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gira 'Solo Tour'

Andy presentará en Barcelona su nuevo espectáculo en solitario en abril: un "renacimiento artístico"

Este concierto supondrá el estreno en directo de su nuevo proyecto personal

Broncano planta cara a Pablo Motos: Rosalía visita por primera vez ‘La revuelta’ y se enfrenta a la esperada entrevista de Andy en 'El hormiguero'

Cartel del concierto de Andy en Barcelona

Cartel del concierto de Andy en Barcelona / SUITE FESTIVAL

EP

BARCELONA
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Andy presentará su nueva etapa musical en solitario con un concierto en el Teatre Coliseum de Barcelona el 29 de abril de 2026 como parte de su gira 'Solo Tour', en el marco del Suite Festival, informa la organización en un comunicado este lunes.

Durante más de 20 años, Andy formó parte del dúo Andy & Lucas, pero ahora abre una nueva etapa en solitario "marcada por la libertad creativa, la emoción y la autenticidad", y este concierto supondrá el estreno en directo de su nuevo proyecto personal.

Noticias relacionadas y más

Repasará algunos de los temas más destacados de su trayectoria y también presentará su primer sencillo en solitario, 'Marioneta', una canción con la que simboliza "su renacimiento artístico" y en la que da voz a un desamor que se transforma en liberación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere a los 41 años Amaia Arrazola, referente de la ilustración y del arte mural de gran formato
  2. Lux', el nuevo disco de Rosalía, canción a canción: de la aparición de Daft Punk a los coros de su hermana Pili
  3. La alfombra roja de Los40 Music Awards Santander 2025 en Valencia | Los mejores 'looks, de Rosalía a Aitana, Emilia y Chiara Ferragni
  4. El nuevo disco de Rosalía causa sensación en el mundo de la clásica y el Liceu le ofrece 'carta blanca
  5. Rosalía luce su formación clásica en 'Lux': ''En su manera de cantar se notan unos conocimientos musicales profundos, como en los Beatles
  6. Death Valley', el nuevo fenómeno del 'cozy crime' de la BBC británica
  7. Jamiroquai pone al Palau Sant Jordi en trance con un empacho de ‘groove’
  8. Las ediciones físicas de 'Lux', de Rosalía, vuelan: 'Hace dos años volví a Dios y no veo el momento de poner el disco en mi Technics

Rosalía en 'La revuelta' y Andy en 'El Hormiguero', hoy en directo: última hora del programa de David Broncano y Pablo Motos

Rosalía en 'La revuelta' y Andy en 'El Hormiguero', hoy en directo: última hora del programa de David Broncano y Pablo Motos

El celibato voluntario de Rosalía, una tendencia creciente entre las mujeres: "Lucho contra la soledad, pero es un proceso de aprendizaje"

El celibato voluntario de Rosalía, una tendencia creciente entre las mujeres: "Lucho contra la soledad, pero es un proceso de aprendizaje"

Andy presentará en Barcelona su nuevo espectáculo en solitario en abril: un "renacimiento artístico"

Stella Tack: "Los subgéneros como la fantasía oscura o el 'romantasy' siempre funcionan en olas, como las modas"

Paula Echevarría vuelve a la ficción junto a William Levy: "Este papel llegó en el momento perfecto"

Paula Echevarría vuelve a la ficción junto a William Levy: "Este papel llegó en el momento perfecto"

Alberto Rodríguez en cinco películas: del realismo andaluz al 'thriller' con dilema moral

Alberto Rodríguez en cinco películas: del realismo andaluz al 'thriller' con dilema moral

Anna Starobinets: "Hace ya años entrevisté a dos científicos con el encargo de Putin de investigar la inmortalidad"

Anna Starobinets: "Hace ya años entrevisté a dos científicos con el encargo de Putin de investigar la inmortalidad"

Nueva etapa en la Fundació Vila Casas, que rinde homenaje a su fundador en Can Framis

Nueva etapa en la Fundació Vila Casas, que rinde homenaje a su fundador en Can Framis