‘The botanist’, mejor película y dirección de los Asian Film Festival Barcelona 2025

La coproducción kazajo-china ‘The botanist’, de la directora china Jing Yi, se ha hecho con los principales galardones a mejor película y mejor dirección de la 13 edición del Asian Film Festival Barcelona, una cita cinematográfica ya consolidada con más de 120 películas que se exhiben en distintos puntos de la ciudad.

‘The witness’, de Irán, se ha alzado con el premio al mejor guion y el jurado también ha otorgado una mención especial a la película iraní ‘Me, Maryam, the children and 26 others’.

‘The botanist’, que se proyecta este mismo domingo en los cines Girona a las 12 horas, cuenta la historia de un niño de una aldea remota que burla la soledad con una creciente afición por la botánica que también le une a otra niña de la zona.

En cuanto a ‘The Witness’, que ya cuenta con el premio especial del público del Festival de Venecia, cuenta la historia de una mujer jubilada que se debate entre complicarse la vida para que se haga justicia o dejar que el asesinato de una amiga suya por violencia de género quede impune.

Otras películas premiadas

El palmarés del festival organizado por Casa Asia también ha premiado en la sección oficial panorama dos títulos chinos como mejor película: ‘Like a Rolling Stone’, una historia centrada en una mujer que decide romper con una vida protagonizada por el maltrato y el abuso machista, y ‘As the river goes by’, un misterio que anida en el pasado de un maquinista con una vida corriente. La mejor dirección de esta sección ha recaído en ‘Some nights I feel like walking’, el mejor guion ha sido para ‘Crocodile tears’ y el premio especial del Jurado ha ido a la película ‘Resurrection’, dirigida por Bi Gan, que abrió el certamen.

En la sección Discoveries, han sido galardonadas ‘Papa’ como mejor película, Shambala a a la mejor dirección para Min Bahadur Bham, Second Chance al mejor guion y ‘In the arms of the tree’ ha obtenido una mención especial

La sección NETPAC ha reconocido en su palmarés ‘Yasmeen’s Element’ como mejor película, Maksud Hossain se ha llevado el premio a la mejor dirección por ‘Saba’, y el mejor guion ha ido a la película ‘Bird of a different feather’.

Finalmente, la sección especial ha premiado ‘The sharp edge of peace’ como mejor película, ‘Fear and Trembling’ como mejor dirección, ‘K-number’ como mejor guion, y ha otorgado una mención especial al guion de ‘Tehran, an unfinished story’.

Último día de proyecciones y pase a plataforma

Las películas han sido exhibidas en salas de los Cinemes Girona, Phenomena Filmoteca de Catalunya, Escola de Cinema de Barcelona, Zumzeig, Institut Français, y en línea a través de Betevé y Filmin, que a lo largo de los próximos días y aunque finalice oficialmente el festival este domingo, podrán verse por un tiempo en la programación de la plataforma.

'Her story'

Fotograma de 'Her story' / Asian Film Festival Barcelona

Tras dar a conocer el palmarés, los cinemes de Girona acogieron el pase de la película de clausura del festival, ‘Her story’, una tragicómica historia de fuerte acento feminista en que una madre separada hace amistad con una joven vecina tras mudarse a su escalera de vecinos y que transita por los sinsabores y las ilusiones de las mujeres chinas a través de distintas generaciones.