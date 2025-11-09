Rosalía: toda una vida preparándose para 'Lux'

La cantante catalana desgrana en una entrevista con El País el proceso de creación de su nuevo disco y afirma: "Hago este viaje como compositora para expresarme como cantante". También resalta que "Quería hacer un disco así. Llevo preparándome toda la vida".

Rosalía ha explicado al suplemento dominical El País Semanal que dedicó un año entero a la creación de las letras del álbum y otro año a los arreglos y la producción. Respecto la temática espiritual, a esa mirada interior y más mística, declara: "Siempre he tenido conexión con la espiritualidad y siempre he tenido interés por los lenguajes". En 13 idiomas diferentes canta en este disco que es todo lo opuesto al anterior, 'Motomami'. Rosalía quería un cambio. "A veces hago los proyectos en torno a aquello que quiero vivir o experimentar", admite.

Para crear este álbum tuvo que apartarse de todo. "Durante un año estuve lejos del sitio donde nací, de mi familia, de mis amigos, aislada. La mayor parte de este disco lo he hecho en Los Ángeles". Y reconoce: "Es el disco en el que hay más intención de que rebose composición. Hay un esfuerzo compositivo mayor que en cualquiera que haya hecho antes".

Explica que 'Lux' surge de una gran curiosidad. Si tuviera tiempo, dice, le gustaría estudiar Teología. "Me atrae la idea de posreligión, una forma más abierta de entender la fe y la espiritualidad." No se identifica con una única religión. "Hay ideas en distintas religiones en que yo resueno. Resueno en el budismo, en el islam, en el cristianismo, en el hinduismo". Y añade: "Cada religión te da cosas diferentes y me interesan todas por igual". E indica: "Me gusta entender a Dios por Dios mismo y no desde el miedo o la recompensa".

Rosalía habla de 'Lux', que significa luz en latín, como "un disco sobre el amor que llega inspirado por la vida de estas santas, por la mística femenina". Al ser mujeres de todo el mundo, de culturas, contextos y religiones diferentes ha podido bucear en un rico universo. "Me ha permitido aprender, que es lo que al final me hacía más ilusión, ampliar mis horizontes y mi idea de espiritualidad. Creo que también es un disco sobre el otro, sobre cómo entender al otro".

Respecto al tratamiento vocal que tanto se está comentando, Rosalía declara: "Quería hacer un disco así, estirando mi voz hacia los extremos. Llevo preparándome toda la vida para esto". La exigencia vocal de este nuevo trabajo la ha hecho a recordar sus primeras clases con un profesora de canto lírico a los 18 años. Y esa manera de cantar le gusta tanto que sigue estudiándola. "Desde hace seis años estoy con Eric y me enseña a cantar 'O mio babbino caro'", declara en la entrevista en referencia a la famosa aria de Puccini de la ópera 'Gianni Schicchi'. "Tal vez llegó la forma de componer en que uso mi voz de este modo. Si no lo haces, tu voz no será usada así. Debo hacer este viaje como compositora para poder expresarme como cantante".

Respecto a la estructura de 'Lux' a partir de cuatro movimientos, explica: "El primero es de partida: marchar, salir de la pureza. El segundo tiene que ver con la gravedad y con ser amigo del mundo y de lo mundano. El tercero es la gracia, ser amigo de Dios. Y el cuarto es la despedida y la vuelta a casa".