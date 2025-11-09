Oques Grasses anuncia su retirada con un gran concierto en el Estadi Olímpic

El grupo de música Oques Grasses ha anunciado este domingo la celebración de un concierto de despedida en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, que tendrá lugar el día 10 de octubre de 2026. La banda de Osona pondrá fin así a más de una década de carrera que les ha llevado por escenarios de todo el país y también en el extranjero.

Grandes éxitos

La banda catalana lleva años cosechando éxitos. La canción 'La gent que estimo', una colaboración con Rita Payés, es la segunda canción en catalán más escuchada de Spotify, solo por detrás de 'Milionària' de Rosalía, con más de 30 millones de reproducciones. También se cuelan en el top 10 'The Bright Side', con Stay Homas, y 'In the night', las dos con más de 20 millones de reproducciones.

Desde su primer disco, 'Un dia no sé com', hasta el celebrado 'Fans del sol', que les llevó al éxito con canciones como 'In the Night' o 'Sta guay', pasando por su último trabajo, 'Fruit del deliri', estrenado en 2024 y que incluye colaboraciones con Julieta y Figa Flawas, el grupo ha sabido combinar estilos como el pop, el reggae y el rock con el ambiente más festivo.

Este es el texto íntegro con el que Oques Grasses ha anunciado su despedida:

Texto íntegro

El último concierto de la historia de Oques Grasses será el día 10 de octubre de 2026 en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.

A ti, que has estado siempre, venimos a decirte que esto acaba. Las cosas bonitas a veces deben acabar por recordarlas siempre más así.

Nunca olvidaremos cuando todo empezaba y hacíamos giras infinitas, cuando escuchamos por primera vez sus gritos antes de salir al escenario, sus voces cantando estas canciones que hemos seguido cantando y que nos han cambiado la vida. Tampoco olvidaremos nunca las palabras bonitas que nos ha dedicado, las lágrimas en los conciertos y todas las noches que hemos ido a dormir sin poder creer lo que estaba pasando.

No hay palabras suficientes para agradecerle el amor que nos habéis dado. Gracias por estar, gracias por formar parte de Oques Grasses.

Estos catorce años se quedarán para siempre. Ha habido momentos muy buenos y momentos más duros, pero sabemos a ciencia cierta que ha merecido la pena. Esperamos haber estado a la altura.

Por amor empezó y por amor se termina.

Las entradas estarán disponibles este miércoles 12 de noviembre de 2025 a las 15h.

Esperamos de todo corazón que estés. Te queremos.