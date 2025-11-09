La música popular bate récords de público en 2024 en Catalunya con cerca de 6 millones de espectadores

Público en la última edición del Primavera Sound, en el parque del Fòrum, en Barcelona. / MANU MITRU

El público de los conciertos de música popular, incluidos los festivales, se elevó el año pasado hasta los 5,9 millones de espectadores, un 20,5 % más que en 2023 y el récord de asistentes al menos desde 2008, según los datos del Anuario 2025 de la SGAE. El dinamismo del sector, con una recaudación total en taquilla de 124,3 millones de euros (un 24 % más), se suma al de las artes escénicas (teatro, danza y género lírico), que el año pasado reunieron un 12 % más de público, hasta 1,84 millones de espectadores y 39 millones de euros recaudados, aunque todavía lejos de las cifras prepandemia. En cambio, para el cine, 2024 supuso una frenada después de unos años de crecimiento: el número de espectadores se quedó en 13,2 millones, casi un 5 % menos que en 2023. Según la 25ª edición del Anuario SGAE de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales, las artes escénicas registraron en 2024 un aumento del 7,3 % en funciones (10.372 ahora frente a 10.906 en 2019), un 12,5 % más de público (1,84 millones) y un 14,4 % más de recaudación (39 millones) respecto a 2023, con cifras superiores a la media estatal. El teatro siguió siendo el gran motor del sector, tanto en Cataluña como en el resto de España (con el 92,9 % de la oferta y el 81,4 % de los ingresos), y Cataluña se mantuvo como la segunda comunidad del Estado, concentrando el 21,6 % de las funciones y el 21,5 % de la recaudación.

A pesar de la recuperación, el público escénico sigue lejos de 2008

Con todo, la asistencia a espectáculos escénicos se mantuvo a la mitad del nivel de 2008 y todavía lejos de la afluencia registrada justo antes de la pandemia, con un 27,3 % menos de público que en 2019, pese al aumento de funciones.

En 2024, 1,84 millones de espectadores asistieron a espectáculos teatrales, de danza o líricos, un nuevo incremento interanual respecto a los 1,63 millones del año anterior, pero aún lejos de los 2,53 millones del último año antes del coronavirus.

Según el director territorial de la SGAE en Cataluña, Luís Gómez, aún hay “margen de mejora”, porque la tendencia responde a ciertos “cambios de hábitos” heredados de la pandemia, sobre todo entre las personas mayores.

Explosión de la música popular

La música también vivió un año “muy positivo”, según Gómez. Los datos del anuario confirman que fue el sector más dinámico, con un incremento del 9,8 % en conciertos, del 24,4 % en ingresos (124 millones de euros en taquilla) y del 20,5 % en asistentes.

De hecho, los más de 5,9 millones de espectadores de conciertos y festivales —4,9 millones sin contar los macrofestivales— suponen un récord desde 2008 y superan, como ya lo hicieron el año anterior, las cifras prepandemia.

Comparado con 2019, el público ha crecido un 29 %.

Además, según Gómez, todavía “no se ha tocado techo”, teniendo en cuenta la dinámica actual de grandes giras nacionales e internacionales que agotan entradas en recintos de gran capacidad y con frecuencia en más de una fecha.

La música clásica mejora resultados

Por su parte, la música clásica mejoró aún más los registros de 2023, con un 18,1 % más de conciertos y un 33,4 % más de recaudación, concentrando el 24 % de los ingresos estatales del ámbito.

Con 2.130 conciertos celebrados, ya se supera el número de 2019. Sin embargo, el público no creció en la misma medida.

Frenazo del cine en las salas

En cuanto al cine, la oferta se mantuvo estable, pero el sector perdió un 4,8 % de espectadores y un 0,9 % de recaudación tras varios años de recuperación pospandemia, situándose en 13,2 millones de asistentes, un 30 % menos que antes del coronavirus.

La película más vista en Cataluña durante 2024 fue 'Del revés 2' (al igual que en el resto de España), mientras que el film español con más espectadores en esta comunidad fue la producción catalana en catalán 'Casa en flames', de Dani de la Orden.

La televisión tradicional sigue cayendo

En cuanto al consumo cultural, Cataluña siguió la tendencia estatal: disminuyó el consumo de televisión tradicional, con 155 minutos diarios por persona, una de las cifras más bajas de España y su mínimo histórico. Es el cuarto año consecutivo de descenso en el tiempo dedicado a la televisión.

El consumo radiofónico se mantuvo estable en 93 minutos diarios por persona.

Mientras tanto, el consumo en streaming y la escucha de pódcasts siguieron creciendo como nuevas vías de acceso a los contenidos culturales.

Los datos a nivel estatal muestran que el 63,3 % de los hogares con Internet tiene alguna suscripción a plataformas audiovisuales, según la CNMC.

Netflix volvió a ser la plataforma con más usuarios (50 %), seguida de Amazon Prime Video (40,8 %), según el EGM.

Ambas incrementaron sus porcentajes —Netflix en 0,9 puntos y Prime Video en 3,6 puntos—.

Asimismo, el 69,9 % de la población disfruta de contenidos audiovisuales en streaming, cuatro puntos más que el año anterior y 38,4 más que en 2015.

En cambio, las descargas de contenidos permanecen estables desde 2020.

Por otro lado, la mitad de los usuarios de Internet escucha pódcasts, un aumento de 5,1 puntos respecto a 2023.