'Divinize' de Rosalía se convierte en la primera canción en catalán en debutar en el Top50 Global de Spotify

La canción 'Divinize', de 'Lux', el nuevo disco de Rosalía, se ha convertido en la primera canción en catalán que ha debutado en la historia de la lista Top50 Global de Spotify. El tema, que combina el catalán y el inglés en su letra, entró directo al puesto 14 del ranking mundial de la plataforma de 'streaming', con un total de 3.162.410 reproducciones en su primer día.

Por el momento, Rosalía también cuenta con el récord de la canción en catalán más reproducida en Spotify, con 'Milionària', su primer tema en su lengua materna, que se publicó en 2019 y que ya suma más de 86 millones de reproducciones. Sin embargo, ese 'single' no consiguió entrar en la clasificación global.

Canciones en el Global de Spotify

Un día después de su publicación, doce de las quince canciones del álbum se posicionaron en la lista de las 50 canciones más escuchadas en todo el mundo de Spotify. 'La Perla', donde la artista catalana se desquita de un antiguo amor, que muchos atribuyen a Rauw Alejandro, se convirtió en la canción más escuchada del disco, la entrada más fuerte, con casi 4,5 millones de reproducciones, y figuró en el puesto 5 del 'Top 50: Global'.

Otras dos canciones consiguieron hacerse con el codiciado top10: 'Berghain', el 'single' de presentación del disco, con algo más de cuatro millones de reproducciones, figuró en el puesto 7, y 'Reliquia' en el 10, con casi 3,7 millones de reproducciones. De esta manera, Rosalía se convirtió en la primera artista española con tres canciones a la vez en las primeras 10 posiciones del Global de Spotify.

Tercera artista global

Inmediatamente después, en el número 11 apareció la primera canción del disco, 'Sexo, Violencia y Llantas' (3,6 millones de reproducciones). A continuación, 'Porcelana' en el 20 (casi 3 millones), 'Mio Cristo Piange Diamanti' (2,7 millones) en el 23, 'Dios Es un Stalker' (2,5 millones) en el 26, 'De Madrugá' (2,4 millones) en el 27, 'Mundo Nuevo' (2,3 millones) en el 31, 'La Yugular' ( 2,3 millones) en el 36 y 'La Rumba Del Perdón' (casi 2,2 millones) en el 42.

Los temas 'Sauvignon Blanc', 'Memória' y 'Magnolias', las tres con más de 1,8 millones de escuchas en su estreno, quedaron fuera del top 50 de la plataforma, aunque sí que entraron en el listado de las 100 canciones más reproducidas del mundo, en los puestos 56, 67 y 69, respectivamente.

Además, la catalana también se posicionó en el número 3 de artistas más escuchados de la jornada en todo el mundo y 'Lux' se convirtió en el álbum más reproducido en un solo día en la historia de Spotify por una artista femenina de habla hispana.

Segundo día de 'streaming'

Sin embargo, el segundo día de reproducción, según los datos de escuchas del sábado, solamente cuatro canciones se mantuvieron en el top 50 global, bajando posiciones en la lista: 'La perla' pasó al puesto 11, 'Berghain' al 16, 'Reliquia' al 24, 'Sexo, violencia y llantas' al 40. Mantiene también en el top 100 'Divinize' (posición 52), 'Porcelana' (61), 'Dios Es Un Stalker' (80) y 'Mio Cristo Piange Diamanti' (83).

Por su parte, en el top 50 de España, Rosalía sí que ha mantenido todas las canciones de su disco en las primeras posiciones, exceptuando el número 4, que ha sido para la colaboración de Bizarrap y Daddy Yankee, y el número 13, que se lo ha llevado Aitana y su 'Superestrella'.