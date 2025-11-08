Rauw Alejandro es el ex al que retrata Rosalía en 'La Perla'

Rosalía había estado comprometida con de Rauw Alejandro antes de romper por infidelidades del cantante de Puerto Rico. En 'La Perla' la artista catalana retrata a un exnovio que la engañaba con otras. No es extraño que todos los fans consideren que los dardos de Rosalía en dicho tema van dedicados a su ex. Rosalía, que no ha hablado demasiado de la relación que estuvo cerca de acabar en boda en 2023 y que ha confesado haber perdido la fe la masculinidad, expone su visión del personaje a ritmo de vals.

Lo califica, entre otros, de "playboy" y le entrega la "medalla de otro olímpica al más cabrón". También habla de él como "rompecorazones nacional", "terrorista emocional", "red flag andante" y "tremendo desastre". Celebra que vaya "por fin" va al psiquiatra y a terapia y asegura: "no me das pena".

La rabia se combina con el humor en este tema donde Rosalía hasta suelta una carcajada en plena canción. Rauw Alejandro ya ha respondido a raíz de la avalancha de comentarios en las redes ha publicado en X: "No confundan los protagonistas, esa película pasó hace rato". Ya puede decir misa. La canción es una de las más comentadas del disco, una de la que todo el mundo habla. Y todo apunta a él.