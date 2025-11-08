Comentado tema
Rauw Alejandro es el ex al que retrata Rosalía en 'La Perla'
La cantante habla a través de sus canciones y 'La perla' apunta al músico puertorriqueño con quien se iba a casar
Rosalía había estado comprometida con de Rauw Alejandro antes de romper por infidelidades del cantante de Puerto Rico. En 'La Perla' la artista catalana retrata a un exnovio que la engañaba con otras. No es extraño que todos los fans consideren que los dardos de Rosalía en dicho tema van dedicados a su ex. Rosalía, que no ha hablado demasiado de la relación que estuvo cerca de acabar en boda en 2023 y que ha confesado haber perdido la fe la masculinidad, expone su visión del personaje a ritmo de vals.
Lo califica, entre otros, de "playboy" y le entrega la "medalla de otro olímpica al más cabrón". También habla de él como "rompecorazones nacional", "terrorista emocional", "red flag andante" y "tremendo desastre". Celebra que vaya "por fin" va al psiquiatra y a terapia y asegura: "no me das pena".
La rabia se combina con el humor en este tema donde Rosalía hasta suelta una carcajada en plena canción. Rauw Alejandro ya ha respondido a raíz de la avalancha de comentarios en las redes ha publicado en X: "No confundan los protagonistas, esa película pasó hace rato". Ya puede decir misa. La canción es una de las más comentadas del disco, una de la que todo el mundo habla. Y todo apunta a él.
