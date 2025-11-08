El nuevo disco de Rosalía causa sensación en el mundo de la clásica y el Liceu le ofrece "carta blanca"

Diferentes representantes del mundo de la música contemporánea que conocen bien la música clásica y la ópera consultados por El Periódico ensalzan 'LUX'. Solo algunos ponen algunos peros a su trabajo pero la gran mayoría alaban la incursión de la artista catalana en la clásica colaborando con la London Symphony Orchestra, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana y la Escolania de Montserrat.

Víctor García de Gomar, director artístico del Liceu

"Es un disco revolucionario", dice Víctor García de Gomar, director artístico del Liceu. Está entusiasmado con el disco y le ofrece "carta blanca en el Gran Teatre" incluso para cantar ópera si se atreve. Opina que "Rosalía disuelve los límites entre géneros -del canto llano al flamenco espectral, del mantra electrónico a la plegaria coral- para construir una geografía espiritual donde la voz es luz, y la luz, una forma de revelación". Gran amante del arte, añade: "En una transposición a las artes visuales sería un trabajo situado en el periodo sevillano de Velázquez, con enormes resonancias a la elevación de Bill Viola y Eulalia Valldosera, y a la austeridad de Antonio López".

'LUX' es para él "una liturgia sonora donde Rosalía transfigura el lenguaje del pop en experiencia mística". Aunque la cantante ha evolucionado en cada disco, en 'LUX' va más allá. "Es una revolución, tanto por la temática como por la ambición musical. Cada tema parece brotar de un templo interior en el que confluyen las visiones de Rabia al-Adawiyya, los ecos de Santa Teresa y la sensualidad del canto contemporáneo. Su música, de texturas translúcidas y polifonías suspendidas, oscila entre el rezo y la incandescencia, entre el éxtasis sufí y la introspección cristiana".

El director artístico del Liceu Victor García de Gomar y los compositores Sira Hernández y Bernat Vivancos. / EPC

El director artístico del Liceu ve en 'LUX' "un acto de despojo y entrega: un viaje hacia lo absoluto en que conviven la razón y el arrebato, la fe y la carne, lo ancestral y lo futurista, configurando un oratorio posmoderno que invita a escuchar como quien contempla una epifanía". Podría parecer que el disco "va al revés de los tiempos que vivimos" fruto de un gran conocimiento musical, indica, que le permite ofrecer música de gran calidad . "Utiliza diferentes capas para formular un trabajo muy complejo intelectualmente".

Y respecto al uso operístico de su voz, comenta: "Intenta imitar la voz de una soprano y sin ser una cantante lírica puede hacerse pasar por una en la primera canción". Aplaude su idea de acercar la clásica a un mundo muy diferente en "un proyecto muy texturizado donde tanto se perciben melismas árabes, como ópera, armonías a lo Tim Burton". "Es un disco pensado desde una óptica global, que integra tanto elementos de la música cristiana como del mundo sufí." Después de unas primeras audiciones, sus temas favoritos son: 'Yugular', 'Magnolias', 'Reliquia' y 'Memoria'.

Bernat Vivancos, compositor

Rosalía confió en Vivancos la primera vez para su aclamada versión a capela 'Me quedo contigo' de Los chunguitos que cantó en la ceremonia de los Premios Goya 2019 con el Cor Jove del Orfeó Català. "Me encantó el clima y el sonido de la 'listening party', con una puesta en escena tan austera como bella. Supo instaurar un ambiente un poco sacro. Lo cierto es que disfruté del disco. Es una propuesta muy suya: trepidante y con muy buena factura. Y fue un acierto de poder seguir las letras traducidas junto con la música. Fue toda una experiencia. Evidentemente, siempre puedes encontrar algunos detalles que te convencen menos pero al fin y al cabo es la propuesta de Rosalía una cantante pop y de flamenco, que la acerca a la clásica sin imitar ni copiar: la glosa a su manera".

Joan Magrané, compositor

"Rosalía utiliza la clásica como un ornamento, como una sobreproducción que añaden pero no veo un diálogo con la clásica, algo que apuntaba el single pero que se desdibuja en el álbum", opina Joan Magrané. "La pieza del single 'Berghain' es quizás la más interesante de todas respecto a la música clásica en un disco que, en mi opinión va de más a menos", comenta este premiado compositor nacido en Reus en 1988. "La primera parte y principio de la segunda tiene un sonido más oscuro y triste, también en lo referente a la clásica es más denso. Pero después se diluye todo un poco y acaba pareciendo más una colección de canciones". Considera que la espiritualidad de la que tanto se ha hablado está muy presente al principio pero después se desdibuja. Para Magrané "el uso que hace de la clásica no es ni rompedor ni visionario".

Considera que Rosalía "hace una síntesis de cosas que en los últimos años se ha puesto de moda como ese minimalismo más amable y blando que se lleva ahora de Caroline Shaw o Nico Muhly. No es el minimalismo militante-artístico de Philip Glass o de Steve Reich sino que tira más a una clásica pop". Y nota una aproximación "a ese mundo de la épica que vemos en Rufus Wainwright y su 'Réquiem' con esa grandilocuencia tirando al 'peplum' de Hollywood". También resalta la influencia de "esa música oscura, paisajística y atmosférica y opresiva que viene de Islandia que hacen creadoras como Gudnadóttir o Thorvalsdóttir, que han hecho música para películas en Hollywood". En definitiva cree que el uso de la clásica en 'LUX' "está centrada en lo que pasa en EE.UU, no le veo tanto la raíz europea sino que pasa por el tamiz de estas nuevas música repetitivas y amables".

Un cliente de FNAC, ante el expositor principal de 'Lux', el nuevo disco de Rosalía / Sandra Román

Sira Hernández, compositora y pianista

"Musicalmente no me ha sorprendido porque hoy en día los compositores estamos abiertos a todo: desde la música antigo al filojazz y el pop", dice esta creadora barcelonesa. Pero aplaude la osadía de Rosalía de ampliar sus horizontes acercándose a la música sinfónica. "En 'LUX' nos demuestra que es una mujer valiente, que se atreve a salir de la ortodoxia y de lo políticamente correcto, defendiendo incluso una espiritualidad muy firme y encarnada, algo que siempre provoca detractores y polémica". Hernández aplaude la determinación de Rosalía de explorar nuevos caminos. No se la imagina cantando una ópera. "La voz es un instrumento muy delicado", recuerda. Pero reconoce que Rosalía tanto por su formación en Taller de Músics y la Esmuc y por la capacidad de trabajo que ha demostrado es capaz de todo. "¡Enhorabuena! Me encanta apuesta nueva imagen de Rosalia, ya sin maquillajes extremos ni uñas postizas. Tal cual, ella misma, con una desnudez y pureza de pensamiento y de sonoridades".

La artista Rosalía publica 'Berghain' con Björk e Yves Tumor. / SONY MUSIC SPAIN / Europa Press

Helena Cánovas, compositora

Con 'Berghain' ha habido esta semana reacciones de la clásica con voluntad de definir si era canto lírico u operístico. A la compositora de Tona Helena Cánovas todo eso no le interesa. "Celebro que 'LUX' sea un disco diferente. Me atraen los músicos que son curiosos como Rosalía que investigan más allá de los géneros en los que se enmarcan. Tras 'Berghain' tenía una espectativa sobre cómo sonaría este álbum y al escucharlo me he dado cuenta que era totalmente errónea", admite la creadora de 'Don Juan no existe', ópera de pequeño formato estrenada en el Festival de Peralada que está nominada a los Opera Awards. "Me ha parecido superinteresante 'LUX' porque es heterogéneo y responde a las inquietudes de su autora. Hubiera podido ser un álbum basado en las cuerdas y el registro agudo de su voz pero ha preferido utilizar una paleta muy amplia de recursos y mezclar sonoridades, estilos y géneros diferentes". Aplaude que los instrumentos clásicos tengan protagonismo y no sean puro ornamento. Respecto al tratamiento vocal, señala: "no diría que canta ópera pero sí busca cosas nuevas y esto me parece muy chulo. Melódicamente explora cosas en cada tema y pasa de registros extrovertidos a otros mucho más íntimos".

Rosalía, durant la presentació al MNAC de Barcelona del seu nou disc, ‘Lux’. | SONY MUSIC / EPC

Héctor Parra, compositor

"Este disco hay que escucharlo con auriculares o un buen equipo de música para apreciar el espacio sonoro, la acústica, los efectos estereofónicos y la holofonía", es lo primero que comenta Héctor Parra, compositor vinculado al IRCAM, tras escuchar 'LUX'. Parra, que vive en París y acaba de terminar la ópera que estrenará el año próximo en la capital francesa, envidia los medios de Rosalía. "Ojalá la gente de la clásica dispusiera de tanto dinero para una grabación porque se nota que estamos ante una superproducción. El disco es muy potente, tiene un gran trabajo sonoro y de color, una grabación extremadamente cuidada." Considera fuera de lugar comparar a Rosalía con Mozart o con Beethoven, como han hecho algunos críticos. "Más que una revolución veo una evolución en su música porque hay una búsqueda y abre ventanas", comenta. Curiosamente, las canciones que más le han gustado son aquellas firmadas únicamente por Rosalía como 'Mio Cristo' y otras donde es coautora: 'Reliquia', 'Dios es un stalker' y 'Memória'. "Armónicamente y también melódicamente, me ha parecido más interesante 'Reliquia' que el single, 'Berghain'".

Elogia la riqueza agógica del disco, ese tratamiento del tempo "con unos cambios brutales con breves aceleraciones, rubatos y también momentos donde queda como suspendido". Y destaca las texturas casi pictóricas de 'LUX', más saturadas, iridiscentes o granuladas que en anteriores trabajos. "Utiliza piano, orquesta y coros, estos últimos con moderación, y usa sonidos de base sintética creando contrastes y jugando con texturas que salen de los estándares del pop". A Parra le seduce la voz de Rosalía. "Es muy bonita, por eso encuentro excesivo el tratamiento electrónico que hace de su voz". Tampoco acaba de entender que teniendo una fenomenal orquesta como la London Symphony Orchestra "en ocasiones se pierde el sonido sublime de las cuerdas por exceso en la producción y al final su sonido recuerda al de un sintetizador Midi". Con los coros, señala, también pasa algo similar. "Están tan filtrados y reverberados que no sabes si son humanos o sintéticos. Menos mal que en el vídeo se ve que son voces de verdad." De todas formas aplaude la valentía de Rosalía. En este sentido anima a la artista a ir a más y a cantar con una voz más pura y sin tanta reverb "si le interesa acercarse más a la riqueza armónica y a la profundidad arquitectónica y emocional de las grandes arias de ópera."