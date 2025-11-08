Muere Lee Tamahori, director de James Bond, a los 75 años

Lee Tamahori, el director neozelandés responsable del aclamado drama 'Once Were Warriors' y de 'Muere otro día', una de las películas de la saga James Bond que protagonizó Pierce Brosnan, ha fallecido a los 75 años.

Fue la familia de Tamahori la que anunció a los medios que el director ha fallecido tras una batalla contra la enfermedad de Parkinson. "Su legado perdura con sus whanau, sus mokopuna, todos los cineastas a los que inspiró, todos los límites que rompió y todas las historias que contó con su mirada de genio y su honesto corazón", señala el comunicado recogido por la emisora pública neozelandesa RNZ.

Nacido en Wellington en 1950, de ascendencia maorí por parte de padre y británica por parte de madre, Tamahori causó un impacto inmediato con su debut como director en 1994 con 'Guerreros de antaño', un drama descarnado sobre una familia maorí protagonizadó por la estrella de Star Wars Temuera Morrison, que se convirtió en un hito del cine neozelandés.

Pronto dio el salto a Hollywood donde en 1997 Tamahori dirigió el thriller de supervivencia 'El desafío', protagonizado por Anthony Hopkins y Alec Baldwin, al que siguió en 2001 'La hora de la araña' con Morgan Freeman como gran estrella.

En 2002 se embarcó en la saga James Bond para dirigir 'Muere otro día', la última película de Pierce Brosnan como el agente 007 y que también contó con Halle Berry, Judi Dench o Madonna. Aunque se alabó la dirección de Tamahori, la película recibió críticas desiguales y recaudó 432 millones de dólares en la taquilla mundial.

Las siguientes películas de Tamahori, 'Estado de emergencia' (2005) con Ice Cube, Next (2007) con Nicolas Cage y Julianne Moore y 'El doble del diablo' (2011) no lograron la misma repercusión, con resultados decepcionantes en los cines. Tras un lustro alejado de la industria, el cineasta regresó a rodar en su país natal con 'The Patriarch' (2016) y 'The Convert' (2023). En su filmografía también figuran algunos capítulos en series tan míticas como Los Soprano o Billions.