Muere a los 69 años Peppe Vessicchio, director de orquesta italiano y leyenda del Festival de Sanremo

El director de orquesta y compositor italiano Giuseppe Vessicchio, uno de los rostros más populares de la música en Italia por sus numerosas participaciones en el Festival de la Canción de Sanremo, falleció este sábado a los 69 años en Roma a causa de una neumonía intersticial.

Más conocido como 'Peppe' o 'Beppe' Vessicchio, el músico, nacido en Nápoles en 1956, murió en el hospital San Camillo de la capital italiana, donde estaba ingresado, informaron medios locales.

Su nombre está irremediablemente vinculado al Festival de la Canción de Sanremo, donde dirigió la orquesta en más de veinte ocasiones y llevó a la victoria a cuatro artistas: Avion Travel en el 2000 con 'Sentimento', Alexia en 2003 con 'Per dire di no', Valerio Scanu en 2010 con 'Per tutte le volte che', y Roberto Vecchioni en 2011 con 'Chiamami ancora amore'.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se despidió de Vessicchio a través de sus redes sociales, definiéndolo como "un rostro querido de la televisión italiana" y "un artista de gran cultura musical que nos ha dado tanto y al que echaremos de menos".

"Dirige la orquesta el maestro Beppe Vessicchio' no era solo una frase: era hogar, era Italia. Buen viaje", escribió Meloni en X. A lo largo de su carrera, Vessicchio también colaboró con artistas de renombre internacional como Andrea Bocelli y participó en numerosos programas de televisión italianos.