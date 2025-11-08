Fonda Lee: fantasía, familia, artes marciales y la filosofía de Bruce Lee

Los lectores españoles tendrán una segunda oportunidad para llegar a los libros de Fonda Lee (Calgary, 1979) con la reedición por parte de la editorial Hidra, esta misma semana, de su trilogía ‘La Saga de los Huesos Verdes’ (‘Ciudad de jade’, ‘Guerra de jade’, ‘Legado de jade’), cuya primera entrega recibió el World Fantasy Award a la mejor novela de 2018. Una historia de familia a lo largo de varias décadas inspirada a partes iguales por ‘El Padrino’ y por las Tríadas chinas y los yakuza japoneses, que incluye tanto artes marciales con dopaje sobrenatural como reflexiones sobre los conflictos generacionales en un entorno de familia tradicional, y su reinvención tras la experiencia de la emigración y el impacto de la globalización y el cambio tecnológico. Pero aunque su asistencia al Festival 42 coincida con este lanzamiento editorial, en las librerías españolas hay tres novedades relucientes. Una novela corta (‘El tallador de jade de Yanlún’) y una colección de relatos (‘Esquirlas de jade’) que funcionan como contenidos extra para su trilogía (“como el contenido extra de cuando teníamos DVD”, dice), ambas publicadas por Insólita, y su colaboración con la hija de Bruce Lee, Shannon Lee, ‘El aliento del dragón’ (Hidra).

Lee escribió estas dos obras cortas, en que da información adicional sobre el origen de los principales personajes de su saga, sus motivaciones y trasfondo, “por placer personal” y como un complemento que, en principio, aconseja leer tras la trilogía. “Cuando terminé la trilogía me quité un peso de encima. Pero escribí esos relatos cortos porque sentí que había pasado tanto tiempo en ese mundo que quería despedirme aún de los personajes, hablar con ellos, cerrar el círculo y completar mi propia historia emocional con ellos”.

Ella se sintió aliviada (pero quizá no sus lectores) aunque nostálgica (como sus lectores). ¿Existe alguna posibilidad de regresar a este mundo o a su historia, que ahora está completamente cerrada? “Si me lo hubieras preguntado hace dos años -responde- te habría dicho que se acabó. Pero ha pasado el tiempo y la verdad es que me encanta ese mundo que creé. He contado la historia de la familia Kaul hasta el final, pero me imagino retomando ese mundo, quizás algún día. En otra época o con otros personajes".

Ese mundo es una isla, el único lugar del mundo con yacimientos de un jade que transmite una energía y habilidades sobrehumanas a quienes lo portan (y que intoxica a quienes no están habituados a él desde la infancia… hasta que aparecen drogas de diseño que lo facilitan). Los clanes que lo utilizan son gangs cuya actividad criminal es reconocida y aceptada públicamente, controlan su país como poderes no muy en la sombra y se enfrentan a los retos de la llegada de la globalización (intentando extender sus tentáculos y resistencia interferencias extranjeras). Pero sobre todo la historia de una familia, que quizá (como sucedió con ‘Blackwater’) es lo que acaba atrapando al lector.

“Es la explicación que me dio mi editor sobre su popularidad. Para los españoles, la familia es fundamental. Y en las culturas asiáticas también: el sentido del deber hacia la familia es un pilar esencial. En mis historias hay magia, palabras inusuales, costumbres culturales distintas, pero que conecten con una verdad sobre la naturaleza humana es esencial”.

La experiencia de la diáspora (algunos miembros de esas familias han de emigrar, o son enviados al otro lado del Océano a un mundo ‘occidental’ para abrir nuevos mercados, o para purgar faltas) está presente en su libro. Como en tantísimas escritoras de segunda generación dentro del género. “Como familia inmigrante, a menudo sentía ese sentido del deber, porque ya no nos sentíamos realmente conectados con el lugar de origen, pero sí sentía que mis padres se habían sacrificado mucho para darnos oportunidades a mi hermano y a mí. Así que ese aspecto de saga familiar de la trilogía es lo más importante para mí. Y creo que los lectores pueden percibirlo. Un personaje, Anden, ha de adaptarse a la comunidad kekonesa en el extranjero. Porque en la fantasía épica parece que todos los personajes hayan vivido siempre en la tierra de sus antepasados y no me identificaba con eso, así que, al escribir mi historia de fantasía, no solo la ambienté en una era más moderna, sino que también quise reflejar la realidad de la migración humana y cómo las personas, al cruzar el mundo, se adaptan a su nuevo entorno y, a la vez, llevan consigo algo de sus orígenes, que a su vez se transforman y diferencian de la comunidad de origen. Es una historia de fantasía pero que refleja mejor la realidad, porque siempre ha habido migraciones”.

Y sí, El Padrino está allí. “Han dicho de mis libros que son ‘El Padrino con magia’, o ‘El Padrino con kung-fu’. Y ‘El Padrino’ es una de mis películas favoritas, pero no trata sobre la mafia sino sobre una familia que resulta que es mafiosa. Ese es el núcleo de la historia”.

Como en ‘El Padrino’, hay tensiones intergeneracionales. Sobre todo las que nacen de acomodar el nuevo papel de las mujeres o los personajes homosexuales o hijos de parejas mixtas, o emigradas, en un marco extremadamente tradicional. “Sí, porque además lo que quería plasmar eran los cambios de época, de costumbres y expectativas, porque, de nuevo, gran parte de la literatura fantástica históricamente parece atemporal. Por eso creé una fantasía moderna que se extiende desde una posguerra en los años 60 y 70 hasta el cambio de siglo en nuestro mundo en la que el uso del jade cambia, se abre a nuevas personas, se globaliza, los negocios pasan a ser internacionales y las mujeres entran en puestos de poder”. Contra el estereotipo de la madre que cocina “tortitas con jarabe de arce” a su hijo mafioso hizo que uno de sus personajes, Wen, encajara en este estereotipo... hasta que le da la vuelta.

Un mix del Extremo Oriente

La isla de sus historias es un lugar que es reconocible como el Este de Asia. “Pero mezcla cosas distintas: no quería que fuese un país de nuestro mundo solo que con los números de serie borrados”, apunta. Aunque la geografía parezca de Taiwán, la costumbre de insertarse piercings de jade se inspire en los tatuajes de los yakuza y los nombres de los cargos de los clanes (Pilar, Hombre del Tiempo, Puño, Dedo, Linterna...), dice, “están inspirados en esos nombres tan floridos que tienen en las Tríadas”, la mafia china

Las familias de Fonda Lee rozan el riesgo de romantizar y normalizar la violencia criminal. Aunque todo se rompe cuando los niños aprenden alegremente que papá mata gente y que se espera que ellos lo hagan de mayores, lo que esperan con ansia. “Una de las cosas maravillosas de escribir fantasía es que me permite distanciarme del mundo real. Has de tener una sensibilidad hacia el crimen real y las personas reales. Pero como me encantan ciertos elementos de las historias de la mafia, como la idea del criminal honorable, el drama, las traiciones, la violencia y todo lo que resulta tan atractivo en la ficción, puedo sacarlos del contexto del mundo real y colocarlos en un contexto ficticio. Esa es una de las razones por las que escribo ciencia ficción y fantasía”.

Kung-fú volando por los aires

Hablando de fantasía y mundo real. ¿Usted, como experta en artes marciales, cómo ve la manera en que las representa el cine, con esas piruetas que desafían la física? “Sí, la acción exagerada en las películas es divertida de ver, pero un poco molesta desde el punto de vista de un verdadero practicante de las artes marciales. Con un puño no puedes atravesar un muro. Por eso, al escribir la novela de fantasía, quería crear una razón por la que los héroes de la pantalla y las películas de artes marciales pudieran hacer esas cosas. De ahí el jade mágico. Y eso me dio la oportunidad de crear un sistema de artes marciales que se sintiera realista”. Y eso incluye que ese efecto mágico implique “empezar desde muy joven, adaptarte, ir a una escuela especializada, entrenar durante muchos, muchos años y asumir que es necesario mantener una cultura, un trabajo duro, y que hay riesgos”.

Su libro en colaboración con Shannon Lee, explica, no es simplemente la novelización de sus películas. “Shannon me propuso colaborar con ella en una serie de novelas para jóvenes adultos y por supuesto acepté, porque Bruce Lee es una figura muy influyente para mí. Y descubrí que es fanática de la ficción fantástica, y quería presentar a través de ella la filosofía de su padre a las nuevas generaciones, que no saben quién fue. Es una serie entretenida y divertida, independiente de cualquier otra obra de Bruce Lee, pero que, idealmente, evoca la sensación de una película suya e incorpora sutilmente mucha de la filosofía de Bruce Lee; porque era un hombre muy filosófico, estudió y escribió mucho sobre filosofía”.