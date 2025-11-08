Premios audiovisuales
'Anatomía de un instante' y 'A Better Man', ganadoras del Serializados Fest 2025
El festival Serielizados estrena un capítulo de la segunda parte del documental ‘La Fugida’
El 12 Serielizados - Festival de Series de Barcelona ha premiado como mejores series en la sección nacional e internacional a 'Anatomía de un instante', de Movistar Plus+ y creada por Alberto Rodríguez, Fran Araújo y Rafael Cobos, y 'A Better Man' (Noruega, Lituania), creada por Thomas Seeberg Torjussen y distribuida en España por Filmin.
La sesión de entrega de premios se ha llevado a cabo este sábado en el Teatre del CCCB de Barcelona, en una gala que ha contado con el estreno de la serie 'Sense filTRES' de 3Cat, informa el festival en un comunicado.
El Jurado de la Sección Oficial Nacional también ha otorgado el premio al Mejor Guión a Diego San José, Daniel Castro y Fernando Delgado-Hierro por 'Yakarta' (Movistar Plus+) y los premios de Mejor Interpretación a Javier Cámara y Carla Quílez, también por 'Yakarta'.
El Jurado de la Sección Oficial Internacional ha premiado por partida doble a Florence Longpré con los premios al Mejor Guión y a la Mejor Interpretación por 'Empathy' (Canadá), que además ha ganado el Premio Jurado Joven SAE CEV.
El festival continúa hasta el próximo miércoles 12 con más de una veintena de proyecciones y actividades, entre ellas el homenaje al 20 aniversario de 'Ventdelplà' (3Cat); la docuserie 'Missing in Murcia' (Movistar Plus+) de Carles Porta, y el estreno estatal de series norteamericanas como 'I Love LA', de Rachel Sennott, y 'The Paper', spin-off de 'The Office'.
