La vida sigue para Letizia

Esta semana ha visto la luz en Francia el libro 'Reconciliación', la biografía del rey Juan Carlos escrito por Laurence de Bray, amiga personal que se ha desplazado dos años a Abu Dabhi con la familia (marido y dos hijos) para realizar este trabajo. Cómo de bien pagada tiene que estar este trabajo como para poner tu vida del revés e instalarse en un lugar donde las libertades brillan por su ausencia. Pero vamos al tema. El libro va más allá de repasar la vida del emérito y ha levantado una polvareda mediática por los fragmentos dedicados a algunas mujeres de su vida. Aunque no las cita a todas. Corinna ni aparece, solo se refiere a ella como un “desliz”. Lo que más nos ha sorprendido a las Mamarazzis ha sido el tono, casi sentimental, con el que se refiere a la reina Sofía: “Nada podrá borrar nunca mis profundos sentimientos hacia mi Sofi, mi reina”, escribe. Pagaríamos por ver la cara de Sofi cuando leyó los fragmentos, teniendo en cuenta la distancia que existe entre ellos desde hace años. Lo que muchos han interpretado como un gesto de cariño, para nosotras es un claro intento de blanquear su propia imagen a costa de la de una reina emérita que se ha mantenido al margen de las polémicas.

Pero lo que de verdad ha podido dañar a la familia real, son las líneas que el emérito dedica a la reina Letizia. Juan Carlos reconoce tener con ella “un desacuerdo personal” y apunta que “no ayudó a la cohesión familiar”. Frases medidas, sí, pero que no ayudan nada a una institución que intenta trabajar al margen de las polémicas que el propio rey ha generado estos últimos años. Lo que estas palabras evidencian es la realidad de la que tanto se había hablado: la distancia entre Letizia y el rey Juan Carlos, y cómo ella quiso marcar terreno con un monarca que, con el tiempo, ha demostrado tener demasiadas cosas que esconder. Y Letizia, seguramente, no quería formar parte de eso.

Mientras el libro se comentaba en tertulias y titulares, la Reina hacía lo que mejor sabe hacer: oídos sordos y vida normal (entiéndase por vida normal las rutinas habituales de ella). Ayer reapareció en IFEMA, en la feria Biocultura de Madrid. Una cita personal que se ha convertido en una de sus visitas habituales cada año. En este entorno se la ve cómoda, relajada y muy en su salsa. Allí coincidió y conversó con la CEO de Como Como Foods, Núria Coll.

Nos cuenta Núria que Letizia se mostró cercana, con ganas de detenerse y disfrutar del ambiente. Adquirió además una selección de productos de su marca: el nuevo zumo de remolacha, crackers de trigo sarraceno, paté de ternera, suplementos, té matcha y proteína vegana. Letizia le confesó que la sigue desde hace tiempo y que le encanta su manera de divulgar. Hablaron de algo que ambas comparten: que cuidarse es un acto de amor hacia uno mismo, la base de la energía y del bienestar. Las Mamarazzis sabemos que Letizia tiene desde hace tiempo un objetivo muy claro: introducir la alimentación saludable en escuelas y hospitales. Lo considera una lucha personal. Quiere erradicar las máquinas de vending cargadas de azúcares y ultraprocesados que todavía abundan en esos espacios, y sustituirlas por opciones sanas y equilibradas. Más allá de su compromiso con las enfermedades raras, Letizia tiene como prioridad que la alimentación saludable llegue a todos los ámbitos posibles, pero especialmente en los centros de formación y de salud. Mientras los viejos fantasmas del pasado vuelven a salir de los libros y los titulares se llenan de reproches y distancias familiares, Letizia sigue a lo suyo. Porque sí, la vida sigue para Letizia. Una vida sana, por supuesto.