El TNC combate el tabú del suicidio con 'Tarsius'

El suicidio, un tema tabú del que se habla poco, es el tema central de 'Tarsius', una obra de Lara Díez Quintanilla diseñada para el programa educativo del TNC. Alumnos desde Tercero de ESO hasta segundo de Bachillerato verán la obra estrenada este jueves con éxito. Lara Díez Quintanilla, que además de dramaturga es psicóloga, ha creado el texto a partir de entrevistas con personas que han intentado suicidarse y con familiares de personas que han quitado la vida. Desde el principio trabajó en el proyecto junto a Ferran Carvajal, responsable de la dirección y la coreografía.

La obra, un encargo del TNC para estudiantes a partir de Tercero de ESO y hasta final de Bachillerato, se ofrece hasta el día 30 en función matinal para estudiantes y de viernes a domingo, en funciones para todo el público en horario de tarde y noche.

Seis personajes representan perfiles distintos en esta propuesta que mira a la muerte de cara y habla del suicidio sin tapujos pero con delicadeza. ¿Cómo se puede entender algo de lo que no se habla? En escena Quim Gil, Daniel Mallorquín, Carla Moix, Gisel Morros, Tamara Ndong, Joan Lluís Terrassa se convierten en seis jóvenes que comparten su desazón ante un mundo donde no encajan por diferentes motivos. La obra anima a hablar, a comunicarse, a compartir y debatir las ideas y sentimientos. "A menudo el silencio atrapa a quienes tienen ideas suicidas. No son capaces de hablar de ello", comenta la autora. "La adolescencia es un momento de cambio y de afirmación, una etapa convulsa. Los adolescentes se mueven en términos absolutos y esa radicalidad influye en sus decisiones y en su forma de pensar en la vida y en la muerte".

En el limbo

Los protagonistas se encuentran en un limbo, están entre la vida y la muerte. Desde allí avanzan y retroceden en sus historias. Alguno recurre al suicidio por ser demasiado perfeccionista y no soportar el fracaso; otro por motivos externos debido a una difícil situación familiar; hay quien piensa en la muerte como solución tras caer en la anorexia y otro personaje porque padece 'bullying'.

Un momento de 'Tarsius' / David Ruano

También hay una chica que sufre abusos sexuales. El tema del duelo migratorio, la adopción y el racismo también aparecen reflejados en otra de las protagonistas. Todos sufren momentos de ansiedad y angustia, sienten vergüenza que se refleja a través de la danza y el movimiento. Se sienten atrapados y necesitan gritar, verbalizar lo que llevan dentro. También necesitan algo que les ancle a la vida, algo en lo que incide 'Tarsius'. "La obra toca un tema trágico pero transmite esperanza. Habla de lo importante que es tener un sentido de pertenencia y de agarrarse a pequeñas cosas que nos hacen felices".

El título del espectáculo se inspira en los tarseros, unos monos de pequeño tamaño en peligro de extinción incapaces de reproducirse en cautividad. Si se sienten atrapados se autolesionan, llegan a matar a otros e incluso, se inmolan. Como los jóvenes protagonistas de esta historia que ante la soledad y vergüenza optan por la opción más radical. "Hablar del suicidio no provoca un efecto llamada, como se ha querido hacer creer. Es no hablar de ello lo que contribuye a que aumenten", sentencia Díez Quintanilla. "Somos una sociedad enferma donde el suicidio se quiere tapar pero es una responsabilidad social y común que nos toca a todos". Clara Rubio, miembro de la Associació Catalana per a la Prevenció del Suïcidi (ACPS), que ha participado en el coloquio posfunción lo corrobora: "Más de un 60% de la población puede tener ideas suicidas".