Rosalía, la 'perla' negra que puso patas arriba el Roig Arena de Valencia

Después de dos horas comenzada la alfombra roja de Los40 Music Awards Santander 2025, y cuando aún no habían pasado ni el 80% de los cantantes para explicar sus proyectos y sus 'looks' para la ocasión, todo se paralizó. La sala cuadrada con moqueta roja, con un pequeño plató, y varias mesas con chuches y patatas fritas, por donde habían de desfilar las estrellas de la música española e internacional comenzó a enmudecer. Justo acababa de entrar a la sala abarrotada de periodistas el dueño de Mercadona y del pabellón multiusos Roig Arena, que acoge la gala. "Se venían cositas...", nos avanzaron. Rosalía venía a Valencia "con ganas de hablar".

Efectivamente, Rosalía hacía su entrada triunfal, el mismo día que salía a la venta su cuarto álbum, 'Lux', en Valencia, donde poco después iba a cantar 'Reliquia'. En lugar de la indumentaria mísitica que lució, por ejemplo, en su 'listening party' en el MNAC de Barcelona, la diva volvió a sorprender al elegir un 'outfit' totalmente distinto, negro negrísimo, pero nada de recatado ni monjil. Gafas futuristas de estilo libélula y con muchos brillantes, y un sexi estilismo de Balenciaga compuesto por una falda negra abullonada de cintura baja , combinada con un 'crop top' de plumas.

"Perla", "eres una reliquia"

Carreras, trípodes por los suelos, empujones y gritos: "Rosalía, perla!", "Rosalía, eres una reliquia", le gritaban. La diva se quedó literalmente blanca, casi sin voz ni palabras. "Muy contenta de estar aquí (...). Me ha sorprendido mucho que la gente lo haya recibido con tantas ganas", dijo refiriéndose a su disco. Y ya.

La sacaron en volandas y se la llevaron a la zona acordonada del plató donde la entrevistó largo y tendido Cristina Regatero, jurado de 'OT' 2025. Se emitía en directo en la cadena que organiza la gala musical.

La alfombra roja de los 40 Music Awards en el Roig Arena de Valencia / JM López

Quedaba poco más de una hora para que desfilaran los otros artistas e invitados (Morat, Pablo Alborán, Nicky Jam, Emilia, Dani Martín, Carolina Durante, Lola Lolita, Ana Mena, Belén Esteban, Carla Sofía Gascón, Anabel Pantoja, Chiara Ferragni, entre otros). Lo hicieron atropelladamente, y no todos los previstos. No había tiempo. Rosalía debía actuar puntual al inicio de la gala. La 'perla' negra de la noche había puesto patas arriba el Roig Arena.

Casi dos horas después, Aitana también sufrió la misma avalancha de cámaras y micros en la alfombra roja, pero ella se repuso y no perdió el rubor. Y dio algunos titulares. Por ejemplo, no tuvo problemas al restarle importancia a una de sus nominaciones, la de mejor gira. "En mi gira ha habido mucho trabajo, pero ha sido una gira de tres conciertos", admitió. La de 'Superestrella', sin embargo, nos dejó con las ganas de una foto con su novio, Plex. El 'influencer' antes, también de negro; el 'look' estrella de la noche.