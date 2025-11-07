Libros
Muere a los 46 años el escritor Jordi Sanglas, autor de la novela '100.000 candeles'
El escritor Jordi Sanglas, autor de la novela '100.000 candeles', publicada en el 2013, ha fallecido este viernes a los 46 años, según ha informado la editorial Males Herbes.
Nacido en Vic (Osona) en 1979, aunque originario de Roda de Ter, era autor de una única novela, el quinto libro de Males Herbes, una "maravilla sobre la juventud que se nos escapa y la imposibilidad de retener la magia de la adolescencia", según indicó la editorial.
Una obra, "a medio camino entre Tom Spanbauer y la novela AIOUA de Roser Cabré-Verdiell. Una novela poética sobre la hora de decidir, con avistamientos de ovnis y épica adolescente en las Guilleries".
Sanglas, que era operador de imagen, había colaborado en varias publicaciones undergrounds y en fanzines y había escrito guiones para documentales, además de ser creador de las series para la Red de Televisiones Locales 'Croatan' y 'Rosaparks'.
Los editores de Males Herbes han mostrado un dolor "inmenso", una "tristeza profundísima" por la muerte del "amigo desde el principio, el inventor de fanzines y sueños utópicos, nuestro emo de la llanura preferido y una fuente inagotable de inspiración".
"No sabemos cómo poner palabras a una tragedia de esa magnitud, estamos devastados", indicaron.
