Música

Kendrick Lamar arrasa en las nominaciones a los Grammy 2026

Fotografía de archivo del rapero estadounidense Kendrick Lamar.

Fotografía de archivo del rapero estadounidense Kendrick Lamar. / Octavio Guzmán / EFE

EFE

EFE

El rapero estadounidense Kendrick Lamar, nominado nueve, lidera las nominaciones a la 68.ª edición de los Premios Grammy, los galardones musicales estadounidenses que se entregarán el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles.

Le siguen la cantante estadounidense Lady Gaga (con siete nominaciones), el rapero y reguetonero puertorriqueño Bad Bunny, la estrella pop estadounidense en ascenso Sabrina Carpenter y el cantante estadounidense de R&B Leon Thomas (con seis nominaciones cada uno).

El exitoso álbum 'DeBí TiRAR MáS FOTos' de la estrella puertorriqueña Bad Bunny, 'Mayhem' de Lady Gaga y 'GNX' de Kendrick Lamar obtuvieron este viernes una nominación al Grammy en la categoría de álbum del año.

Una apartado que comparten con 'Swag' de Justin Bieber; 'Man's Best Friend' de Sabrina Carpenter;'Chromakopia', de Tyler, the Creator; 'Mutt' de Leon Thomas, y 'Let God Sort Em Up' de Clipse.

TEMAS

