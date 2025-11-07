Música
Kendrick Lamar arrasa en las nominaciones a los Grammy 2026
El rapero estadounidense Kendrick Lamar, nominado nueve, lidera las nominaciones a la 68.ª edición de los Premios Grammy, los galardones musicales estadounidenses que se entregarán el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles.
Le siguen la cantante estadounidense Lady Gaga (con siete nominaciones), el rapero y reguetonero puertorriqueño Bad Bunny, la estrella pop estadounidense en ascenso Sabrina Carpenter y el cantante estadounidense de R&B Leon Thomas (con seis nominaciones cada uno).
El exitoso álbum 'DeBí TiRAR MáS FOTos' de la estrella puertorriqueña Bad Bunny, 'Mayhem' de Lady Gaga y 'GNX' de Kendrick Lamar obtuvieron este viernes una nominación al Grammy en la categoría de álbum del año.
Una apartado que comparten con 'Swag' de Justin Bieber; 'Man's Best Friend' de Sabrina Carpenter;'Chromakopia', de Tyler, the Creator; 'Mutt' de Leon Thomas, y 'Let God Sort Em Up' de Clipse.
- Muere a los 41 años Amaia Arrazola, referente de la ilustración y del arte mural de gran formato
- El abogado de Sijena entra en el MNAC para 'revisar' las pinturas pero se irá sin poder interrogar a los técnicos ni acceder a las reservas del museo
- Death Valley', el nuevo fenómeno del 'cozy crime' de la BBC británica
- Las 10 series que no te puedes perder este noviembre
- Rosalía impone un silencio litúrgico en el estreno de ‘Lux’ en el MNAC
- Ana Belén: “Hoy, los artistas jóvenes saben lo que quieren, como Rosalía, y las discográficas van a rebufo”
- Rosalía y su nuevo disco, en directo: canciones y última hora de la cantante
- Lux', el nuevo disco de Rosalía, canción a canción: compositores y todo lo que hay detrás de ellas