Crítica de 'Frankenstein': una lectura más realista y atormentada del mito
Guillermo Del Toro se refleja en su alma gemela en 'Frankenstein': "Considero el libro de Shelley como la Biblia desde que lo leí con 11 años"
‘Frankenstein’ (2025)
Dirección: Guillermo del Toro
Intérpretes: Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth
Estreno: 24/10/2025
Puntuación: * * *
Guillermo del Toro ha variado el imaginario tradicional en su aproximación a Víctor Frankenstein y su criatura, interpretados por Oscar Isaac y Jacob Elordi con un componente más realista en relación con anteriores versiones. Una de sus mejores aportaciones es construir la historia en tres partes diferenciadas: un preludio situado en el norte remoto, en 1857, con un bajel danés varado en el hielo que encuentra el cuerpo maltrecho del científico y descubre la presencia aterradora de su criatura; una primera parte centrada en el relato de Víctor y una segunda que pertenece al de la criatura. Dos puntos de vista antitéticos para una misma historia en la que el monstruo es la víctima de los delirios megalómanos de su creador.
Del Toro cuenta aspectos determinantes de la infancia del profesor, sometido a un padre tiránico y prendado de su frágil madre. Impone la figura del hermano pequeño de Víctor, de quien Elizabeth es ahora su prometida, y habla de los procesos de paternidad y educación que atañen al protagonista niño y al científico adulto ante la criatura que ha creado. El cadáver diseccionado por Víctor le recuerda a Elizabeth a las pinturas de mártires y el monstruo, que se considera vástago de un osario, busca su propia alma. Todo es oscuro, pero filmado con estético cuidado.
