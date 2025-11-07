Se estrena el primer tráiler de la película sobre Michael Jackson

Se ha estrenado el primer tráiler sobre el biopic de Michael Jackson, que repasará la trayectoria vital y musical del artista. Este drama musical está protagonizado por Jaafar Jackson, sobrino del Rey del Pop, que debutará con la película en el cine y quien ya ha sido elogiado en las redes por parecerse a su tío.

La película seguirá la carrera del artista y su legado desde sus comienzos con los Jackson 5 hasta su consolidación como Rey del Pop, convirtiéndose en uno de los artistas más influyentes de la música de los últimos tiempos. El biopic quiere mostrar no solo sus triunfos como músico, sino también las presiones que sufrió y los sacrificios que tuvo que hacer a lo largo de su carrera. En este primer avance se pueden ver algunos momentos destacados de su vida, como la grabación del videoclip de ‘Thriller’ o algunas de sus giras.

‘Michael’, que se estrenará el 24 de abril de 2026, está dirigida por Antoine Fuqua, y el elenco está compuesto por Colman Domingo (Joe Jackson), Miles Teller (John Branca), Nia Long (Katherine Jackson), Jessica Sula (La Toya Jackson), Kat Graham (Diana Ross), Larenz Tate (Berry Gordy), Kendrick Sampson (Quincy Jones) y Laura Harrier (Suzanne de Passe).