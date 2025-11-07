'EL SEGON CAFÈ' DE LA2CAT
El Editorial de Cristina Villanueva: La crisis climática
La batalla contra la crisis climática nace perdiendo. La Cumbre del Clima está en Belém y necesita un milagro para que los políticos acuerden no dar ni un paso atrás.
España escenificará su vulnerabilidad, como ha demostrado la DANA de Valencia, con playas que retroceden, sequías que se alargan y un mar que, con más de 30 grados, grita que vendrán más tormentas, más granizadas, más danas.
Y mientras España será ejemplo en Brasil, en nuestro país, entre pasillos y despachos, se negocian alianzas —PP y VOX— para salvar gobiernos, sillas y poder, matando el Pacto Verde. Es la paradoja perfecta: hablar de futuro mientras se pacta mirar hacia otro lado.
Y lo hacemos también los ciudadanos: porque cae nuestra preocupación por el cambio climático, seis puntos menos que hace tres años, sólo un 37% está preocupado. También cae en Francia, Alemania y Dinamarca.
En Castelldefels, el festival SUNCINE nos recuerda las temperaturas de récord con cintas dedicadas al cambio climático que arrasa especies —también la nuestra. Que se le pregunten a quién ha perdido la casa en Valencia.
Continuamos escuchando. Reflexionando… pero el planeta no espera.
Bienvenidos al Segundo Café.
