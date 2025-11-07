El Conservatori del Liceu despide por motivos disciplinarios al profesor acusado de tocamientos

El Conservatori del Liceu ha despedido por motivos disciplinarios al profesor de guitarra clásica S. V. acusado de presuntos tocamientos a distintas alumnas del centro, tal y como destapó EL PERIÓDICO el pasado mes de junio. El patronato del centro de educación musical ha tomado esta decisión tras conocer los resultados de un informe de un comité independiente y autónomo, cuando hace cinco meses abrió un proceso de investigación interno para aclarar los hechos y apartó de manera cautelar al docente. Este diario recibió hasta cinco testimonios diferentes de alumnas de S. V. durante su trayectoria profesional de más de 30 años después de publicar la denuncia interna de una estudiante de 18 años al conservatorio por presuntos "tocamientos en sus partes íntimas" de su profesor de guitarra.

La escuela de estudios musicales sostiene ahora que el también director de la Orquesta de Guitarras de Barcelona, que por ahora sigue activa y ofrecerá un concierto el próximo jueves 15 de enero en el Teatre de Sarrià, cometió una falta disciplinaria recogida en la normativa aplicable. Las fuentes consultadas por este diario evitaron comentar el contenido del informe del comité por la confidencialidad del mismo y por la ley de protección de datos.

Investigación interna

El centro solicitó el pasado mes de junio una auditoría a un comité independiente para aclarar los hechos relatados por hasta cinco exalumnas de S. V. durante su paso por el conservatorio. Como ha podido saber este diario, ese órgano citó a todas aquellas alumnas que enviaron su testimonio personal y confidencial a través de su recién estrenado Canal Ético. El comité tomó declaración a estudiantes del docente durante gran parte de su trayectoria profesional, de más de 30 años de experiencia, llegándose a reunir con afectadas, que podían ir acompañadas de un abogado y tenían que acreditar su declaración, que habrían vivido esos supuestos comportamientos inadecuados hace más de una década.

Alumnos y alumnas del Conservatori del Liceu se concentran en la sede del conservatorio de Nou de la Rambla para protestar contra los abusos / FERRAN NADEU

Esta investigación comenzó el pasado mes de junio, aunque al tratarse de un centro educativo se detuvo durante los meses de julio y agosto, y finalizó el pasado mes de octubre, con un informe que el comité elevó al patronato del conservatorio, órgano que finalmente consideró que el profesor había cometido una falta disciplinaria y decidió ejecutar su despido. Las fuentes consultadas han precisado que el exdocente también dio sus explicaciones ante el comité. El docente rechazó el pasado mes de junio a través de un comunicado las acusaciones y aseguró que daría las explicaciones "ante las autoridades competentes". A pesar de ello, ahora el patronato del conservatorio ha acordado su despido.

Los hechos previos

Tal y como avanzó EL PERIÓDICO el pasado 16 de junio, el Conservatori del Liceu de Barcelona recibió en enero de 2024 una denuncia interna por parte de una alumna contra el profesor de guitarra clásica S. V, por presuntos tocamientos en sus partes íntimas.

“El Conservatorio actuó de forma inmediata en cuanto recibió, hace más de un año, la comunicación de un estudiante. Se activó el Protocolo establecido, manteniendo en todo momento la confidencialidad y el acompañamiento necesario a la persona afectada”, respondieron en aquel momento desde la institución. “La estudiante expresó su voluntad de no interponer una denuncia formal, pero sí de no mantener ningún tipo de relación ni coincidencia académica con el profesor”, añadieron, una voluntad que fue "plenamente respetada". Según el centro, "el profesor, que colabora con el Conservatori desde hace muchos años y de quien no constaba otra incidencia previa, aceptó por escrito estas medidas".

Poco después de publicar esa noticia, varias mujeres se pusieron en contacto con este diario para explicar otros supuestos comportamiento inapropiadas del mismo profesor, llegando a elevar hasta cinco la cifra de exalumnas que relataron otros presuntos abusos de este docente. Fue entonces cuando se puso en marcha la investigación interna que ha acabado con el despido del profesor.

Protestas en centros musicales

Más de un centenar de estudiantes se concentraron a las puertas del conservatorio solo un día más tarde de conocer la información publicada para pedir la cesión del docente.

Además, más de un centenar de alumnos de formación musical de toda España se manifestaron dos días más tarde a las puertas de centros en Madrid, San Sebastián, Vigo, Granada y en Barcelona en la ESMUC y en el Conservatori después de que la Federación Nacional de Estudiantes de Música (FNESMúsica) convocara una protesta general.