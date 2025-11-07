La Beckett celebra la muerte de Franco con 'Fracaso renal agudo'

La Sala Beckett está de celebraciones varias este mes. Por un lado conmemora los 30 años de la Hongaresa Teatre y por otro el medio siglo de la muerte del dictador Francisco Franco con 'Fracaso renal agudo', un espectáculo y fiesta carnavalesca que ofrecerá solo el día 19, aunque Franco murió el 20 de enero de 1975. Además acaba de estrenar 'Oficina de vida independent', de la tarraconense Núria Vizcarro, autora de obras como 'Familia normal' e 'Instrucciones para no tener miedo si viene la Pastora'.

El joven escritor, dramaturgo y director Eduard Olesti ('Un cowboy crepuscular', 'Gossos dempeus') ha montado una fiesta con poetas como Oriol Sauleda y Enric Lizano, textos de Blai Bonet, Mercè Rodoreda y Joan Sales -tres autores de Club Editor- y la música en directo de la Marxing Band del Taller de Músics. Habrá colaboraciones sorpresa en esta fiesta. Olesti ha elegido textos de tres novelas: 'Quanta, quanta guerra' (1980) de Rodoreda; 'El mar' (1958) de Blai Bonet y 'El vent de la nit' (1959) de Joan Sales, todos ellos publicados por Club Editor.

"La muerte de Franco esconde la paradoja: un solo cuerpo representaba un sistema político tan grande y con tanta gente sometida que la muerte de su cuerpo implicó la muerte del sistema, algo extraño si lo ves desde una mirada infantil o de un alienígena", dice Olesti. Su editora, Maria Bohigas, directora de Club Editor, destaca querer celebrar la muerte del dictador "en parte para celebrar que ahora podemos hacerlo, ya que es un momento muy especial en la Europa contemporánea".

Terrorismo teatral

A Bohigas le hace ilusión esta fiesta porque dirige un sello cuyo catálogo se nutre "de autores que escribieron cuando el dictador era plenamente negativo y nocivo". El encargo a Olesti le llegó tras publicar 'Gossos dempeus', su primera novela recién publicada en castellano con Club Editor. "En el libro habla de una gente vinculada al teatro de una manera particular y con un concepto particular del mismo que hacen una función con un carácter terrorista. Espero que no sea lo que nos ha preparado", señala. Su mundo no tiene nada que ver con el de Rodoreda, Sales y Bonet pero también refleja los abismos y los desafíos de las nuevas generaciones. "Yo, que vengo del terreno editorial, he quedado admirada de la tenacidad que se necesita para hacer teatro", resalta Bohigas.

Franco murió el 20 de noviembre del 1975 pero la fiesta se celebrará el día 19 porque la sala estará ocupada el día en el que cumplirá exactamente medio siglo del fallecimiento del dictador. Allí se acaba de estrenar 'Oficina de vida independent', una obra sobre la dependencia, la accesibilidad y la diversidad funcional de Núria Vizcarro con elementos románticos, de comedia y de drama social. Se trata de un montaje inclusivo que cuenta con autodescripción para los no videntes protagonizado por Javier Díez, Marina Gatell, Eladio Herranz y Júlia Molins. La obra empieza con una mujer cuya madre ha sufrido un accidente que la ha dejado en silla de ruedas y acude a solicitar la ayuda de dependencia porque ella no puede cuidarla.

Hongaresa por partida doble

El homenaje a la Hongaresa Teatre será doble y se celebrará tanto en la Beckett como en La Fàbrica. Teatres del Frarró. Del 13 al 30 de noviembre llegará 'Camino de la sal', de Paco Zarzoso, dramaturgo unido a la compañía Hongaresa Teatre desde sus inicios en Sagunto junto a otra valenciana, Lola López, y a la catalana Lluïsa Cunillé. Zarzoso ha creado esta obra para Lara Salvador y Sergi Torrecilla. La califica de "poetúrgica" donde lo importante no es tanto lo que ocurre sino lo que se dice. "Tiene muchas capas. Habla de la necesidad de abrazarnos, de tener un refugio. Es una obra metateatral que sorprende porque juega con muchos códigos", ha asegurado Salvador. Hasta Zarzoso aparece como personaje en esta tragicomedia.

El homenaje a la Hongaresa se completa con la recuperación de 'Querencia', aclamada y premiada creación de la compañía basada en otro texto de Zarzoso, una comedia trágica que Lola López, Pep Ricart y Marcos Sproston interpretarán en La Fàbrica, el nuevo espacio de los Teatres del Farró, del 19 al 30 de este mes.