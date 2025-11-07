Ángeles Toledano, nominada a los Latin Grammy: "En mi pueblo las niñas quedábamos en misa"

Su debut, ‘Sangre sucia’, está nominado al Mejor Álbum Flamenco en los Grammy Latinos, que se entregan en Las Vegas esta próxima semana. Y unos días antes, el sábado 8 de noviembre, lo presenta en la sala Apolo de Barcelona. Ángeles Toledano apuesta fuerte. “Me gusta ir a tope con cada emoción, no quedarme entremedias”, asegura. La suya es una propuesta de contrastes. Palos jondos y vanguardista sonoridad. Rito católico y brujería. Una portada donde parece poseída por el diablo y luego, en persona, una chica adorable y divertidísima. Angelical como su nombre de pila.

También su apellido se ha encontrado con una anecdótica casualidad: hoy que el nuevo joven rey del cante es un toledano (Israel Fernández, por supuesto), no deja de ser curioso que una de las voces femeninas más rompedoras y aclamadas lleve por apellido dicho gentilicio. Pero Ángeles Toledano es andaluza de Jaén. De Villanueva de la Reina concretamente, con solo 3.000 habitantes. Y puestos a rizar el rizo, al comentárselo se sorprende, ata cabos y al instante contesta: “Pues ahora que lo dices, la patrona de mi pueblo, que se llama Santa Potenciana, fue mártir y sus restos están parte allí y otra parte en Toledo”.

EN PLENO HURACÁN ROSALÍA

Otro mayestático nombre se hace inevitable. Y más justo ahora, inmersos como estamos en pleno huracán Rosalía. “A todas nos comparan siempre con ella. A mí, a Judeline, a María José Llergo… A todas nos lo dicen continuamente”. Y aunque ‘Sangre sucia’ lleve un año en la calle, mucho se hablará también del componente espiritual que une ahora sus propuestas todavía más. Con retazos de catolicismo ritual; como ese rezo del rosario que se escucha sobre una electrónica seguiriya. “En mi pueblo las niñas quedábamos en misa. Los domingos a las 12 íbamos todas monísimas a la iglesia y luego nos comprábamos un euro de chuches”, recuerda. “Yo era entonces muy cristiana. Rezaba para aprobar los exámenes. Y luego dejé de tener fe durante igual ocho años. En cambio, de un tiempo para aquí me he encontrado rezando de nuevo y viviendo momentos muy espirituales”.

Lo sobrenatural se manifiesta también en su cante de muy diferente manera: la brujería. Que no tiene porqué ser siempre magia negra, aunque en el aquelarre vocal final o en la portada lo parezcan. “Quería esa foto, por más que todo el mundo dijera que no la pusiera, que yo daba miedo... En el fondo además está inspirada en la mirada una modelo que me encanta: Gabbriette. Pero también quise quitar hierro a todo ese lado oscuro con unos samplers que habíamos puesto de ‘Harry Potter’ y que tuvimos que borrar porque no nos concedieron los permisos”.

RITO Y MENSTRUACIÓN

Acaba de cumplir 30 años y con solo 8 ganó su primer dinero cantando. “Me compré una mochila de las Winx Club”. Y a partir de los 10 empezó a ganar un concurso flamenco tras otro. “No es que reniegue de esa época. Gracias a ella hoy me siento en el escenario como en casa, pero en cierto modo la querría anular. Me robó la adolescencia. Estaba siempre cantando y ni era consciente de lo que en el fondo me agobiaba aquella situación”. Nadie le empujó. “En mi familia ni les gusta el flamenco. Eso del ‘¡ay, ay, ay!’ le llamaba mi madre. Solo le encantaba a mi abuelo, que me enseñó muchísimo, pero tampoco fue cosa suya. Un profesor me apuntó en una ocasión y luego yo sola me metí en la rueda. Y como parte del premio consistía en más actuaciones, saltabas de las peñas a los festivales”.

Una tradición gitana, aunque su familia no lo sea, da sentido al tema más polémico del disco: ‘La misma sangre del cuerpo’. Enlaza el rito de la virginidad y la prueba del pañuelo con una temática tan poco usual en el flamenco como es la menstruación. “Pero está hecha sin ninguna pretensión, la escribí en casa en la cama, entre sesión y sesión de estudio cuando terminábamos ya”. Sus propias letras beben Silvia Federici y Virginia Wolf, y en otra pieza cuenta con la participación de la escritora (y referente lésbico) Sara Torres. Y no solo este álbum ha levantado expectación, también sus muchas colaboraciones, muy especialmente las que hizo con La Plazuela y Califato ¾. O esa versión del ‘Sin ti no soy nada’ que tanto ha gustado a sus creadores: los ya míticos Amaral.