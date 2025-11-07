Alberto Chimal y el pánico a un apocalipsis digital: "También hubo gente que sobrevivió a Pompeya"

En 'La madre del dragón', el cuento con el que Alberto Chimal (Toluca, México, 1970) inaugura la colección de relatos 'Las máquinas enfermas' (Páginas de Espuma), la escritura humana pende de un hilo y el simple hecho de agarrar un lápiz con intenciones caligráficas es poco más que una excentricidad. Pasan las páginas y la tecnología se revela fatalmente falible, el algoritmo para hablar con el más allá es extremadamente insensible y los drones que en realidad no son drones, sino otra cosa, intentan escapar y, ¡pum!, explotan. "La Inteligencia del Presidente ya no quiere regresar al trabajo", leemos en el cuento que da título al libro. "No lo dice. Pero es que, directamente, ya no dice nada", escribe Chimal, gran hechicero de la ciencia ficción contemporánea y enemigo declarado de los modelos de inteligencia artificial generativa.

"La primera vez que oí hablar de ChatGPT fue cuando alguien me dijo: ‘mira qué bien, ya no tendrás que escribir más’", recuerda. El anuncio, claro, no le hizo maldita la gracia, pero su formación como informático "obsoleto" de los años 90 le llevó a curiosear y pedir a Copilot una ficha sobre sus propias obras. "Todo estaba mal. Los resúmenes de los libros eran pésimos. Y además, hechos a partir de asociaciones más o menos aleatorias. Tengo un libro de cuentos que se llama 'Manos de lumbre' que lo describía como una novela acerca de alguien que podía encender fuego espontáneamente con las manos, lo cual evidentemente no tiene nada que ver con el contenido de los cuentos", explica.

Debería haber modelos que no dependieran del capricho de un empresario que quiere su primer millón de dólares o que fantasea con tener 100 hijos"

Ni inteligente ni artificial

Empezó a nacer ahí, seguramente, el germen de 'Las máquinas enfermas' como retrato entre pavoroso y humorístico de la obsesión con las inteligencias artificiales y las tecnologías digitales. "La inteligencia artificial no es una sola cosa, como un Dios en la punta de la pirámide que pronto baja y nos comunica su sabiduría. No es un objeto mágico que pueda hacer de todo. De hecho, lo que entendemos ahora por inteligencia artificial no es ni inteligente ni muy artificial, ya que muchas aplicaciones están monitoreadas por humanos", reflexiona el mexicano, uno de los invitados estelares al Festival 42 de Literatura Fantástica 2025 de Barcelona.

En realidad, al también autor de 'Las estancias secretas' no le interesa tanto el atropello del progreso, que también, como los intereses de quienes poseen y manejan las 'máquinas inteligentes'. "El objetivo no es exclusivamente la mejora de la especie humana. Existe una nueva oligarquía tecnológica extremadamente rica que posee estas herramientas que nos convierten en usuarios, consumidores y víctimas", denuncia. El turbocapitalismo, causa y consecuencia, es aquí el carburante que mantiene la rueda girando. "El correo electrónico, cuando apareció, nos iba a ayudar a hacer más rápido las cosas y tener más tiempo libre, pero ha sido exactamente al revés. Debería haber modelos que no dependieran del capricho de un empresario que quiere su primer millón de dólares o que fantasea con tener 100 hijos", sostiene Chimal.

Alberto Chimal, fotografiado en Barcelona / EFE

Inmersos en lo que califica de "furor especulativo", no le sorprende a Chimal que sean mismos esos emperadores de lo digital quienes alimenten las teorías más enloquecidas. "Buena parte de las profecías más apocalípticas sobre la inteligencia artificial la están dando sus propios dueños. Es su manera de impresionar y y tratar de decirnos que todo esto va a ser inevitable y, además, lo va a ser en los términos que ellos están dictando".

En 'Las máquinas enfermas', el mexicano se aproxima a todos estos errores del sistema a través de las enseñanzas humanistas de Ursula K. Le Guin y burlando las múltiples derivadas del pánico digital imaginando otro futuro posible. "El verdadero reto es plantearse qué podría venir después. Si no ocurre nada entonces no hay historia que contar", asegura.

Se refiere Chimal a la amenaza recurrente de un pasado mañana distópico y aterrador en el que las máquinas gobernarán la Tierra o, peor aún, las élites utilizarán la tecnología para someter y saquear a su antojo. Hecatombe, extinción y, pese a lo que pueda parecer, también una pizca de esperanza. "En todas las catástrofes humanas y en todas las grandes convulsiones que han acabado con una época, con una sociedad, con una civilización, alguien ha salido de ahí -explica-. No siempre conocemos sus historias porque es mucho más atractivo el espectáculo de fuegos artificiales, pero hubo gente que salió huyendo de Pompeya y sobrevivió de alguna forma. Hubo gente que se salvó del terremoto de Lisboa en el siglo XVIII y que salió de los escombros cuando se cayó Ciudad de México en el terremoto de 1985”.