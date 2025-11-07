¿Cuándo son Los40 Music Awards Santander 2025 en Valencia hoy? Hora, artistas y dónde ver

Ya quedan horas para la 20ª edición de LOS40 Music Awards Santander, que este año viaja por primera vez a Valencia. Se trata de una de las citas imprescindibles de la música de nuestro país y uno de los eventos musicales más importantes del mundo. Además de premiar a los cantantes tras un año de éxitos, la gala incluirá actuaciones.

Presentados por Tony Aguilar, Cristina Boscá y Dani Moreno junto al equipo de locutores de LOS40 de todo el mundo, LOS40 Music Awards Santander reconocerán los mejores trabajos del último año y contarán con un cartel de lujo encabezado por Rosalía, quien presentará por primera vez en directo una canción de 'Lux', justo el dái que sale a la venta. La artista ofrecerá con un 'show' diseñado exclusivamente para la ocasión que marcará el inicio de su nueva 'era'.

📌Fecha:

La gala de los premios musicales se celebrará este viernes 7 de noviembre, en el flamante Roig Arena de Valencia.

📌Horarios:

Las puertas del recinto abrirán a partir de las 18.30 horas. La gala, con entrega de premios y actuaciones, comenzará a las 20 horas, pero previamente el Roig Arena desplega la alfombra roja para que desfilen todos los cantantes.

📌Artistas:

Además de Rosalía, también actuarán Aitana, Ed Sheeran, Morat, Rels B, Feid, Dani Martín, Pablo Alborán, Nicky Jam, Mora, Beéle, Emilia, Myles Smith, Dani Fernández, Nil Moliner, Luck Ra, Danny Ocean, Kapo, Alleh & Yorghaki y De La Rose.

Además, no faltarán a la cita y a la alfombra roja previa un gran número de artistas, muchos de ellos en categoría de nominados, como Ana Mena, Carolina Durante, Abraham Mateo, Álvaro de Luna, Dei V, Naiara, Lia Kali, Walls, Beret, Adexe y Nau, Vicco o DePol, entre muchos otros.

Además, el evento reunirá a destacadas personalidades del mundo de la moda, la interpretación o la televisión y a reconocidos creadores de contenido. Entre ellos, Plex, Chiara Ferragni, Lola Lolita, Dulceida, Belén Esteban, María Patiño, Anabel Pantoja, Karla Sofía Gascón, Ana Peleteiro, Aron Piper, Samantha Hudson, Sofía Surfers, Carmen Jordá, Marta Díaz, Benita, Susana Bicho, Violeta Mangriñán, Paula Gonu o Peldanyos.

📌Dónde ver:

Los espectadores podrán seguir la gala desde casa, uniéndose a la retransmisión oficial a partir de las 20.30 horas. Todo lo que pase en el Roig Arena se podrá seguir a través del canal oficial de LOS40 en YouTube, de su página web oficial, la app de LOS40. Además, el canal de televisión Divinity también se retransmitirá el evento.