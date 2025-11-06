La pintura de 'Ofelia' que cautivó a Taylor Swift dispara la afluencia al museo de Wiesbaden en Alemania

El arte nunca deja de reinventarse. Cada nueva creación, ya sea literaria, cinematográfica o musical, se nutre de obras anteriores.

Esa conexión entre obras del pasado y del presente cobra ahora una fuerza especial con Taylor Swift, que ha devuelto a la actualidad una pintura olvidada del siglo XIX.

En su disco más reciente, ‘The Life of a Showgirl’ (2025), la cantante de Pensilvania (EEUU) presenta ‘The Fate of Ophelia’ ('El destino de Ofelia'), una balada pop que reinterpreta el destino trágico del célebre personaje de 'Hamlet'.

Cambio de versión

En ella, Swift imagina una historia alternativa, en la que la protagonista es salvada de su fatal desenlace: “Y si nunca hubieras venido por mí, me habría ahogado en la melancolía.”

La artista ha reconocido que tomó como punto de partida la figura de Ofelia, pero desde una mirada distinta: en su versión, la joven no muere, sino que encuentra salvación.

El videoclip del tema refuerza esta idea a través de una clara referencia visual a la pintura 'Ofelia', de Friedrich Wilhelm Theodor Heyser, que muestra a la víctima shakesperiana vestida de blanco, con los ojos cerrados y el rostro inclinado, sumida en una atmósfera de quietud y misterio.

Del drama de Shakespeare a la visión moderna de Swift

La Ofelia de Shakespeare encarna la fragilidad y la pérdida de control sobre el propio destino. En la tragedia, la joven -manipulada por su padre, su hermano y el propio Hamlet- acaba sucumbiendo a la locura y se ahoga rodeada de flores.

A lo largo de los siglos, esa imagen ha cautivado a escritores y pintores. Los prerrafaelitas del XIX la convirtieron en emblema de la belleza melancólica, representando su cuerpo flotando entre lirios y sauces, atrapada entre la pureza y la muerte.

Un final distinto

Más de un siglo después, Swift le otorga un desenlace distinto. En su canción, la protagonista es rescatada: "Una noche me sacaste de mi tumba y salvaste mi corazón del destino de Ofelia". Con esta reinterpretación, la cantante transforma el símbolo de la tragedia en un relato de liberación.

La pintura de Heyser, expuesta en el museo de Wiesbaden, ha despertado una oleada de curiosidad entre los seguidores de la artista ('swifties').

Cientos de visitantes se acercan ahora a contemplar el cuadro que inspiró el universo visual de ‘The Fate of Ophelia’, demostrando que una obra del pasado puede cobrar nueva vida cuando dialoga con la cultura contemporánea.