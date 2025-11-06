Myke Towers, RVFV, Juan Magán, De La Rose y Delaossa, primeros confirmados del Share 2026

El Share Festival, que se celebrará los días 24 y 25 de julio en el Parc del Fòrum de Barcelona, ha anunciado este jueves que en 2026 contará con las actuaciones de Myke Towers, RVFV, Juan Magán, Yan Block, De La Rose, Delaossa, Ptazeta, Lucho Rk, La Pantera, 31 FAM y Kidd Voodoo.

Además, la principal novedad de esta nueva edición es que, tras haber colgado el cartel de entradas agotadas el año pasado, el festival abrirá nuevas zonas del recinto para ofrecer una experiencia más completa y confortable.

Artistas confirmados

Myke Towers, el fenómeno global de la música urbana, llega al Share Festival tras convertirse en el artista internacional más escuchado en España en 2024, gracias, en parte, a colaboraciones junto a Bad Bunny, Becky G o Arcángel.

Por su parte, RVFV, uno de los grandes referentes del panorama urbano español, se suma al festival tras un 2024 histórico en el que se consolidó como uno de los artistas más escuchados del país.

El inconfundible Juan Magán, referente mundial del electrolatino, vuelve al escenario del Share con una trayectoria avalada por múltiples Discos de Platino y colaboraciones con figuras como Enrique Iglesias, Pitbull o J Balvin.

También estará en Barcelona el emergente Yan Block, una de las promesas más sólidas del rap latino con su estilo genuino y letras intensas.

Desde Puerto Rico, De La Rose, una de las artistas femeninas más prometedoras del género urbano, presentará sus grandes éxitos y su inconfundible voz, que la han convertido en una de las artistas más escuchadas del momento.

Delaossa, tras arrasar con su tema 'Still Luvin' junto a Quevedo y su nuevo álbum 'La Madrugá', aterriza en el festival como una de las figuras más influyentes de la escena nacional.

Por su parte, Ptazeta, una de las voces femeninas más potentes del rap y la música urbana española, vuelve al festival y promete un show lleno de fuerza y actitud.

Más actuaciones

Además, Lucho RK, una de las grandes revelaciones del panorama urbano español, aterriza en el Share tras un ascenso meteórico.

Asimismo, La Pantera, una de las figuras más destacadas del rap y hip hop español actual, llega desde Canarias tras conquistar las listas con temas como 'Cayó la Noche' y 'Flow Cardi'.

El grupo catalán 31 FAM, referente de la nueva generación urbana que fusiona trap, reggaetón y R&B en catalán, castellano e inglés, traerá su sonido característico y su conexión con el público joven.

Cierra este primer anuncio Kidd Voodoo, la nueva sensación del reggaetón chileno, que llega tras conquistar el número 1 del Top 50 España con 'Me Mareo' junto a JC Reyes.

Las entradas para el Share Festival 2026 estarán disponibles en preventa a partir del 8 de noviembre y en venta general desde el 9 de noviembre a través de la web del festival.