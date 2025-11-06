Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Música

Myke Towers, RVFV, Juan Magán, De La Rose y Delaossa, primeros confirmados del Share 2026

Concierto de Myke Towers en el Palau Sant Jordi.

Concierto de Myke Towers en el Palau Sant Jordi. / FERRAN SENDRA / EP

EFE

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Share Festival, que se celebrará los días 24 y 25 de julio en el Parc del Fòrum de Barcelona, ha anunciado este jueves que en 2026 contará con las actuaciones de Myke Towers, RVFV, Juan Magán, Yan Block, De La Rose, Delaossa, Ptazeta, Lucho Rk, La Pantera, 31 FAM y Kidd Voodoo.

Además, la principal novedad de esta nueva edición es que, tras haber colgado el cartel de entradas agotadas el año pasado, el festival abrirá nuevas zonas del recinto para ofrecer una experiencia más completa y confortable.

Artistas confirmados

Myke Towers, el fenómeno global de la música urbana, llega al Share Festival tras convertirse en el artista internacional más escuchado en España en 2024, gracias, en parte, a colaboraciones junto a Bad Bunny, Becky G o Arcángel.

Por su parte, RVFV, uno de los grandes referentes del panorama urbano español, se suma al festival tras un 2024 histórico en el que se consolidó como uno de los artistas más escuchados del país.

El inconfundible Juan Magán, referente mundial del electrolatino, vuelve al escenario del Share con una trayectoria avalada por múltiples Discos de Platino y colaboraciones con figuras como Enrique Iglesias, Pitbull o J Balvin.

También estará en Barcelona el emergente Yan Block, una de las promesas más sólidas del rap latino con su estilo genuino y letras intensas.

Desde Puerto Rico, De La Rose, una de las artistas femeninas más prometedoras del género urbano, presentará sus grandes éxitos y su inconfundible voz, que la han convertido en una de las artistas más escuchadas del momento.

Delaossa, tras arrasar con su tema 'Still Luvin' junto a Quevedo y su nuevo álbum 'La Madrugá', aterriza en el festival como una de las figuras más influyentes de la escena nacional.

Por su parte, Ptazeta, una de las voces femeninas más potentes del rap y la música urbana española, vuelve al festival y promete un show lleno de fuerza y actitud.

Más actuaciones

Además, Lucho RK, una de las grandes revelaciones del panorama urbano español, aterriza en el Share tras un ascenso meteórico.

Asimismo, La Pantera, una de las figuras más destacadas del rap y hip hop español actual, llega desde Canarias tras conquistar las listas con temas como 'Cayó la Noche' y 'Flow Cardi'.

El grupo catalán 31 FAM, referente de la nueva generación urbana que fusiona trap, reggaetón y R&B en catalán, castellano e inglés, traerá su sonido característico y su conexión con el público joven.

Cierra este primer anuncio Kidd Voodoo, la nueva sensación del reggaetón chileno, que llega tras conquistar el número 1 del Top 50 España con 'Me Mareo' junto a JC Reyes.

Las entradas para el Share Festival 2026 estarán disponibles en preventa a partir del 8 de noviembre y en venta general desde el 9 de noviembre a través de la web del festival.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El abogado de Sijena entra en el MNAC para 'revisar' las pinturas pero se irá sin poder interrogar a los técnicos ni acceder a las reservas del museo
  2. Maria Fontanellas, diseñadora maga del cuero: 'Para muchas mujeres comprarse un bolso es símbolo de poder, celebra un logro
  3. Milly Bobby Brown denunció a David Harbour, su padre de 'Stranger Things', por acoso e intimidación antes de grabar la última temporada
  4. Rosalía impone un silencio litúrgico en el estreno de ‘Lux’ en el MNAC
  5. Ana Belén: “Hoy, los artistas jóvenes saben lo que quieren, como Rosalía, y las discográficas van a rebufo”
  6. Rosalía y su nuevo disco, en directo: canciones y última hora de la cantante
  7. Las 10 series que no te puedes perder este noviembre
  8. Najwa Nimri: 'Dicen que imito a Ayuso y Aguirre, pero nunca veo a los políticos porque no me los creo

El Mad Cool se renueva para su décima edición: aforo limitado, cambio de hora y nueva jornada

El Mad Cool se renueva para su décima edición: aforo limitado, cambio de hora y nueva jornada

Muere a los 41 años Amaia Arrazola, referente de la ilustración y del arte mural de gran formato

Muere a los 41 años Amaia Arrazola, referente de la ilustración y del arte mural de gran formato

José Mercé rinde tributo a Manuel Alejandro: el flamenco canta al incombustible genio de la canción melódica

José Mercé rinde tributo a Manuel Alejandro: el flamenco canta al incombustible genio de la canción melódica

Daddy Yankee regresa al reguetón junto a Bizarrap: "Esto es un sueño para mí"

Daddy Yankee regresa al reguetón junto a Bizarrap: "Esto es un sueño para mí"

Daddy Yankee regresa a la música en la última "Music Session" de Bizarrap

Daddy Yankee regresa a la música en la última "Music Session" de Bizarrap

Los secretos de 'Lux': cinco cosas que debes saber sobre el nuevo álbum de Rosalía

Myke Towers, RVFV, Juan Magán, De La Rose y Delaossa, primeros confirmados del Share 2026

Myke Towers, RVFV, Juan Magán, De La Rose y Delaossa, primeros confirmados del Share 2026

El abogado de Sijena critica la presentación del disco de Rosalía en el MNAC: "Tantos vatios de sonido hacen que se mueva todo"