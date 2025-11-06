'Vice' revive el poder de Dick Cheney a través de la actuación de Christian Bale

La película 'Vice', dirigida por Adam McKay y estrenada en 2018, ha vuelto a captar la atención del público tras la muerte del exvicepresidente estadounidense Dick Cheney, ocurrida este lunes a los 84 años.

El filme, protagonizado por Christian Bale, ofrece una mirada irónica y crítica sobre cómo Cheney -un político de bajo perfil pero con una enorme habilidad estratégica- se convirtió en una de las figuras más influyentes de la Administración de George W. Bush.

Su papel en decisiones trascendentales, como la invasión de Irak o la expansión del poder ejecutivo, marcó profundamente la historia reciente del país.

Película biográfica

'Vice' -titulada en español 'El vicio del poder'- es una comedia dramática biográfica escrita y dirigida por Adam McKay, conocida por combinar sátira política con hechos reales.

La película reconstruye el ascenso de Cheney desde sus inicios como burócrata en Washington hasta llegar a la vicepresidencia, mostrando cómo su influencia moldeó la política exterior y de seguridad nacional tras los atentados del 11-S.

El elenco cuenta con Amy Adams en el papel de Lynne Cheney, Sam Rockwell como George W. Bush, Steve Carell como Donald Rumsfeld, y Alison Pill como Mary Cheney.

La crítica destacó especialmente la capacidad del reparto para capturar el tono ambiguo del guion, que mezcla humor negro con la denuncia política.

Interpretación con gran parecido

La actuación de Christian Bale fue ampliamente reconocida. El actor británico ganó peso, se afeitó la cabeza y utilizó prótesis para lograr un parecido casi exacto con Cheney.

Su interpretación le valió el Globo de Oro al Mejor Actor y una nominación al Óscar, mientras que el filme recibió ocho nominaciones a los Premios de la Academia, incluyendo Mejor Película y Mejor Director.

El renovado interés por 'Vice' no solo responde a la actualidad política, sino también al debate que siempre rodeó la figura de Cheney: para algunos, un estratega brillante; para otros, el símbolo de un poder en la sombra que definió la política exterior estadounidense durante las guerras de Irak y Afganistán.

Actualmente, 'Vice' está disponible en varias plataformas de 'streaming', ofreciendo a nuevas audiencias la oportunidad de reflexionar sobre las tensiones entre poder, ética y ambición que marcaron una era.