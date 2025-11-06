José Mercé rinde tributo a Manuel Alejandro: el flamenco canta al incombustible genio de la canción melódica

No existe ningún otro autor de canciones vivo en castellano que se le pueda comparar. Su impacto cabalga generaciones. Habrá quien no sepa de él, pero apenas nadie que no conozca alguna de sus letras y melodías. O muchas, en la mayoría de los casos. Y en Latinoamérica incluso más que aquí. Manuel Alejandro goza, a sus 93 envidiables años, de una presencia mediática que siempre esquivó. Y toda clase de reconocimientos. El próximo llega este viernes al Palau de la Música (dentro del ‘57 Festival de Jazz de Barcelona’, ciclo ‘De Cajón!’), con José Mercé llevando al flamenco una decena de sus incontables éxitos. “Cualquiera funciona en cualquier ritmo”, asegura el cantaor. Por algo tanto uno como otro crecieron en la misma calle de Jerez.

Él era un niño todavía cuando empezaba a hablarse de Manuel Alejandro como el autor de cabecera de un rutilante Raphael. “Volvía mucho a Jerez a ver a su familia y nosotros íbamos a las grandes fiestas que hacían en su casa”, recuerda José Mercé. “Yo vivía en el número 16 de la calle de la Merced y ellos creo que era en el siete”. Donde también está la basílica mercedaria en cuya escolanía cantaba. “Era además monaguillo y por eso me llamaron Mercé”. Sus verdaderos apellidos son Soto Soto. De jonda estirpe gitana. “Justo debajo de su habitación en el primer piso, Manuel tenía lo que en aquella época se llamaba un tabanco, que hoy son bares, donde se reunían cantaores legendarios. Y él creció continuamente escuchándolos. Aunque hiciera canciones melódicas, pienso que eso fue lo que le envenenó la sangre para escribir de esa manera y sentir de esa forma. Y por eso cualquiera de sus temas puede sonar flamenco”.

FIESTA POR BULERÍAS

Sus sentimentales estribillos se han colado en infinidad de fiestas por rumbas y bulerías. En los años 90 el propio Mercé participó en un disco con los mejores cantaores jerezanos homenajeándolo. Y ya desde los 60, muchas voces de naturaleza flamenca habían grabado piezas suyas. Aunque en general solo las que no se dedicaban al llamado cante por derecho, muy especialmente Bambino y Lola Flores. Siempre versiones. Al único artista a quien Manuel Alejandro le compondría todo un disco con sonido flamenco sería a Falete, ya en el siglo XXI.

Es imposible no mencionar su ingente obra para Rocío Jurado, aunque fuera siempre en forma de baladas. En los conciertos, ella solía prolongar las más aplaudidas canciones. Sin instrumentos, solo su voz. Y ahí ‘Se nos rompió el amor’ parecía latir al compás de su corazón. Hoy es probablemente la canción suya más citada. La versión que Rosalía hizo en una gala de los Grammy Latinos deslumbró al mundo. Y fue muy conocida, vía Almodóvar, la que hicieron Fernanda y Bernarda de Utrera. “En vez de cantar: las cosas tan hermosas duran poco. Ellas decían: las cosas tan gitanas duran poco. Y yo lo hago igual en el escenario”, explica riendo José Mercé.

Su propia lectura sirve de primer single de adelanto del álbum ‘José Mercé canta a Manuel Alejandro’, que no saldrá hasta de aquí un mes. Casi todas las canciones son tan archiconocidas que eso no es problema para hacerlas ya en directo; con su productor, Ale Romero, al frente de un grupo de nueve instrumentistas y palmeros.

‘REBELDE’ Y ‘MARINERO’

Este mismo viernes se publica otro single, ‘Te desean’, originalmente de Luis Miguel. “Estuvimos cenando juntos y le encantó la idea”. Canta también, entre otras, la mítica ‘Soy rebelde’ de Jeanette o el ‘Háblame del mar, marinero’ de Marisol. “Esa tuve la gran suerte de estar en el estudio cuando ella la grabó, pues yo entonces cantaba en la compañía de baile de su marido Antonio Gades”. Como parte de la cuál, por cierto, cantó en varias ocasiones en el viejo Liceu.

En aquella época, mucho antes de la gran transformación que le llevaría grabar el disco más vendido de la historia del flamenco (‘Aire’), a Mercé ni se le pasaba por la cabeza que llegaría a hacer todo un disco de melódicas canciones. “En aquella época los circuitos flamencos eran muy cerrados y daba mucho miedo salirse de ahí. Te hacían una mala crítica en un sitio importante y te quedabas sin comer seis o siete meses”.