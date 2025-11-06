Exposición World Press Photo 2025: Mahmoud Ajjour, el niño palestino que no puede rascarse y abraza a su madre con las piernas

Un retrato de Mahmoud Ajjour, un niño gazatí de nueve años que perdió los dos brazos a causa de la explosión de un misil israelí, es la fotografía ganadora del Premio World Press Photo del Año. No fue fácil para la fotógrafa palestina Samar Abu Elouf conseguir que el chico accediera a quitarse la camisa. El pecho y el rostro muestran que sufre una enfermedad dermatológica, que le produce intensos picores. Le tiene que rascar su madre. A la que no puede abrazar, si bien está aprendiendo a hacerlo con las piernas. Con los pies está aprendiendo a utilizar el móvil, escribir y abrir puertas, por ejemplo.

Mahmoud Ajjour y su familia tuvieron la suerte de ser evacuados a Doha (Catar), donde viven en el mismo complejo de apartamentos que la fotógrafa, también evacuada. Samar Abu Elouf retrató allí a una veintena de personas de distintas generaciones con distintas mutilaciones por ataques de Israel. Tras cada sesión, a su vez precedida por largas conversaciones para conocer la historia de la persona, pasaba días y días deprimida, a lo que también contribuía no saber nada de su propia familia. "Sentía que los había abandonado", dijo este jueves en la presentación de la exposición 'World Press Photo 2025', que estará en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) hasta el 14 de diciembre.

Información veraz y contrastada

La muestra ofrece 144 fotografías, de las casi 60.000 que presentaron al concurso 3.778 fotógrafos de 141 países. Y, en tiempos de desinformación rampante, brinda "información veraz y contrastada de lo que sucede en todo el mundo, que muchas veces no llega a ser publicada", señaló Carlos G. Vela, responsable de comunicación de la Fundación Photographic Social Vision, organizadora de la exposición.

Dos fotógrafos españoles han sido distinguidos con un World Press Photo 2025: Luis Tato, en la categoría de Reportaje Gráfico de la región de África con 'Revuelta juvenil en Kenia', y Samuel Nacar en la de Reportaje Gráfico de la región Asia Occidental, Central y del Sur con 'Las sombras ya tienen nombre'.

El barcelonés Nacar llevaba 10 años cubriendo rutas migratorias. No con pocos sirios se cruzó en su trabajo. La caída fulminante del régimen de Bashar el Asad en diciembre de 2024 le empujó a ir al origen de ese flujo migratorio en concreto. De la capital catalana voló a Jordania, de allí a Beirut, y de allí fue en taxi a Damasco. En la ominosa prisión militar de Sednaya se plantó tres días después de que la tiranía de Asad se desmoronara. Caos absoluto. Nacar puso nombre a algunas de esas sombras que llevaban tiempo desaparecidas por los motivos más peregrinos, que contaron el sistema de amontonamiento en las celdas y de torturas con patrones coincidentes. La memoria muscular aún impelía a los presos a adoptar las posturas necesarias para sobrevivir, de estar de pie a dormir. El fotógrafo considera que su reportaje es válido para explicar el funcionamiento de cualquier "sistema dictatorial" y cualquier "guerra civil", no solo el caso sirio.

Interconexiones mundiales

Por primera vez, el Premio World Press Photo del Año ha tenido dos finalistas. John Moore es uno, con 'Cruzar la noche', imagen que muestra a migrantes chinos entrando en calor bajo la lluvia tras cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Musuk Nolte es el otro, con 'Sequía en el Amazonas', fotografía en la que vemos a un joven llevar comida a pie a su madre por el cauce seco de un río de la Amazonia brasileña, cuando antes se la llevaba en barca. Marta Echevarría, comisaria de exposiciones de la World Press Photo Foundation, la juzgó ejemplar de las interconexiones que rigen el mundo y de las que la muestra ofrece una visión panorámica. "Las políticas de los países afectan al cambio climático, y el cambio climático impulsa migraciones", indicó.

Las guerras en Gaza, Ucrania, Líbano o Siria; la crisis medioambiental; los problemas relacionados con las migraciones; y la polarización política son los ejes principales de la exposición 'World Press Photo 2025', concurso que alcanza este año su 70ª edición.