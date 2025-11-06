Opinión | 'El segon cafè' de La 2Cat
El Editorial de Cristina Villanueva: Tormentas, alertas y miedo
En medio de las cenas familiares. Mientras acostábamos a los niños. O cuando muchos ya se preparaban para irse a dormir. De repente, todos los móviles sonaron a la vez. Un susto que perturbó incluso el éxtasis de sentirse privilegiado escuchando a Rosalía en el MNAC. Era el ES-Alert.
Una alerta real, enviada a cuarenta comarcas por el riesgo de lluvias torrenciales. Y tendremos que acostumbrarnos… Porque el clima se está descontrolando. Ya no son tormentas puntuales: ahora el cielo descarga con una fuerza que asusta, que inunda calles y desborda barrancos.
Después de la mala gestión de la DANA en Valencia, ¿nos hemos vuelto más prudentes? ¿Dónde está la medida justa? Ni el miedo puede convertirse en costumbre, ni la alarma en ruido de fondo. Lo que sí está claro es que la eficacia de una alerta depende de la credibilidad de quien la emite. El cambio climático ya no es un aviso: es una alerta que suena en nuestros bolsillos.
Pero la Unión Europea se doblega ante la presión de los negacionistas… Dos años después de haber forzado un acuerdo histórico para abandonar los combustibles fósiles, ahora rebaja sus exigencias. Y deja que las evidencias científicas se las lleve el agua.
El clima avisa, la alerta suena y la política… como si oyera llover.
Bienvenidos a 'El segon cafè'.
