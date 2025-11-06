Estreno de cine
El director de 'Pobres criaturas' propone en 'Bugonia' una sátira brillante, afilada y muy divertida del desconcierto y la paranoia del presente
'Bugonia': Emma Stone y Yorgos Lanthimos fascinan en Venecia con su cine extraterrestre
Bugonia
Director:Yorgos Lanthimos.
Reparto: Jesse Plemons, Aidan Delbis, Emma Stone, Alicia Silverstone y Stavros Halkias.
Estreno: 7/11/25
Puntuación: * * * *
Es 'Bugonia' una de las mejores películas de Yorgos Lanthimos. Lo es conceptualmente, por cómo dialoga con el presente y por la brillantez en la escritura y en la dirección. Adaptación –a otro lugar, a otro contexto, a otro nivel de desconcierto y de enfado– de la película surcoreana 'Salvar el planeta Tierra' (2003), lo nuevo de Lanthimos tiene un arranque magnífico. Dos hombres jóvenes (Jesse Plemons y Aidan Delbis) obsesionados con las teorías conspirativas secuestran a una ejecutiva (Emma Stone) de una multinacional convencidos de que es una extraterrestre. A partir de ahí, el director de 'Pobres criaturas' (2023) compone una sátira extraordinaria del presente.
No pasa la sátira por su mejor momento, al menos la sátira con estos niveles de ambición (con la excepción de la magistral 'Una batalla tras otra'). Incluso una propuesta tan estimable como 'Eddington' (2025) de Ari Aster, otra película reciente que, como la de Lanthimos, radiografía con osadía los Estados Unidos del presente y el estado del mundo, hace aguas en su inmersión en ese género. El autor de 'Pobres criaturas', en cambio, brilla en su manejo del discurso crítico y del sentido del humor más afilado en su extraña película de cámara (lo íntimo) sobre el desastroso estado del mundo (lo colectivo). Y brilla en sus derivas al absurdo, lo grotesco, la crueldad y la fantasía. Con la complicidad de tres actores extraordinarios, la seguridad de un texto brillante (las conversaciones entre los personajes derrochan ingenio) y un trabajo de dirección exquisito (destaca la puesta en escena, la forma de filmar los cuerpos y la coreografía de los personajes en el plano), Lanthimos firma una película mordaz y divertidísima sobre los males del presente. Sobre el desconcierto, el enfado, la paranoia y la imposibilidad de la utopía.
Suscríbete para seguir leyendo
- El abogado de Sijena entra en el MNAC para 'revisar' las pinturas pero se irá sin poder interrogar a los técnicos ni acceder a las reservas del museo
- Maria Fontanellas, diseñadora maga del cuero: 'Para muchas mujeres comprarse un bolso es símbolo de poder, celebra un logro
- Milly Bobby Brown denunció a David Harbour, su padre de 'Stranger Things', por acoso e intimidación antes de grabar la última temporada
- Ana Belén: “Hoy, los artistas jóvenes saben lo que quieren, como Rosalía, y las discográficas van a rebufo”
- Rosalía impone un silencio litúrgico en el estreno de ‘Lux’ en el MNAC
- Rosalía y su nuevo disco, en directo: canciones y última hora de la cantante
- Najwa Nimri: 'Dicen que imito a Ayuso y Aguirre, pero nunca veo a los políticos porque no me los creo
- ¿Qué le pasa a Telecinco?