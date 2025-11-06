El DHub celebra el centenario del FAD con una exposición que conecta el art-déco de 1925 con el diseño de 2025

El DHub ha presentado hoy la exposición ‘Art (D)éco 1925 | 2025. El disseny, mirall de les arts decoratives’, aprovechando el centenario de la participación del FAD (Foment de les Arts i del Disseny) en la Exposición Internacional de las Artes Decorativas e Industriales de París de 1925.

La exposición supone un diálogo entre la cultura material de dos momentos muy diferentes: los felices años 20, marcados por la eclosión del art-déco y la industrialización de los bienes de consumo, y la actualidad, donde los procesos de producción son cuestionados en un momento de crisis climática e inestabilidad geopolítica.

El presidente del FAD, Salvi Plaja, ha explicado que la exposición busca contraponer cómo era la materialidad de aquel momento y la de hoy en día: “La intención es hacer reflexionar sobre el valor de la cultura material de antes y la de ahora, y cómo los objetos han cambiado la sociedad, o cómo la sociedad ha cambiado los objetos”.

La exposición en el DHUB. / Xavier Padrós

La exposición se estructura en tres partes: una introducción a la participación del FAD en la Exposición Internacional de las Artes Decorativas e Industriales de París de 1925, y una sala con los objetos que forman parte de 1925 y la actualidad, colocados de manera simétrica como si fueran un espejo, para ver el contraste de cómo ha cambiado la cultura material.

Jordi Blasi, diseñador industrial y miembro del FAD, ha comentado que la exposición es “ecléctica” y que la idea es poder comprender la cosmovisión del mundo de dos épocas distintas: “Queremos situar dos momentos históricos y entenderlos a partir de la selección de objetos. Los años 20 fueron especialmente convulsos desde la perspectiva política con el final de la Primera Guerra Mundial y el crack del 29, y hoy en día con la globalización hay muchos conflictos, por lo que hay que entender nuevas formas de producción, comercio, adquisición y deslocalización”.

La sociedad de 1925 experimentó una época de optimismo y transformación, por lo que la exposición parte de cuatro principios: hedonismo, exotismo, optimismo y democratización. Estos pilares resumen la manera como el diseño y las artes decorativas reflejaron los valores de una sociedad que buscaba ser urbana, industrializada y deseosa de modernidad.

Las diferencias entre la percepción de entonces y la actual se aprecian, por ejemplo, con la idea del exotismo. Según Blasi, antes se vinculaba con el exotismo todo aquello que era diferente o extraño, algo que en el mundo globalizado de la actualidad se ha desdibujado. Además, las personas han pasado de ser consumidoras a usuarias de experiencias, y los objetos que tienen imperfecciones son ahora una muestra de artesanía y autenticidad, redefiniendo el concepto de lujo.

Más allá de rememorar la participación del FAD en París, la exposición pretende contraponer la producción artística de dos momentos diferentes para que el visitante pueda percibir los parecidos y las diferencias de la creación artística de 1925 y la de 2025. Pedro Azara, arquitecto y co-comisario de la exposición, ha explicado que, a causa de los cambios vividos a lo largo de un siglo, la intención con la que se hacen los objetos no es la misma que la de antes: “La concepción de lo que es un objeto y su finalidad ha variado en el tiempo, y es precisamente estos parecidos y diferencias que se ponen de manifiesto en la exposición”.