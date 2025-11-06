Daddy Yankee regresa al reguetón junto a Bizarrap: "Esto es un sueño para mí"

"Nunca escribo en esta publicación. Pero esto es un sueño para mí, el más grande, gracias por todo a todos". Estas son las palabras que ha compartido el productor argentino Bizarrap en sus redes sociales tras lanzar la 'BZRP Music Sessions #0/66' junto al cantante puertorriqueño Daddy Yankee este jueves.

Esta colaboración supone el regreso del intérprete de la mítica 'Gasolina' al reguetón tras anunciar que se retiraba de los escenarios en diciembre de 2023 y se dedicaría a la música cristiana.

Éxito instantáneo

La canción, que superó las seis millones de reproducciones en YouTube pocas horas después de su estreno, recupera el reguetón clásico, con una letra en la que el artista puertorriqueño hace guiños a su pasado y su legado musical, así como al cristianismo evangélico.

“Código 787, alias El Calentón. Pon la batería que llegó el reguetón. Que lo bueno se metió pa’ tu casa. Rey sin misterio levantando la raza. Andas con el poder que todos los males arrasa. Todo el mundo me dice ¿qué te pasa?”, canta en uno de los versos iniciales.

“Si me preguntan, a nadie yo le debo. Cuando me vaya de aquí nada me llevo. Solo me voy con un amor verdadero. Los pies en la tierra, siempre mirando al cielo”, reza otro fragmento de la canción.

Regreso de Bizarrap

Este tema también ha significado el regreso de Bizarrap a la música desde diciembre de 2024, hace ya 11 meses, cuando publicó su sesión con el cantante Luck Ra.

Entre los artistas que ya han colaborado con el productor argentino se encuentran nombres como el español Quevedo -uno de los temas en español más reproducidos de todos los tiempos-, los mexicanos Natanael Cano y Peso Pluma, así como la puertorriqueña Young Miko y la colombiana Shakira.