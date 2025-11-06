Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crítica de 'Dos forajidos' (Rust), un wéstern con Alec Baldwin estigmatizado por la muerte de su directora de fotografía en pleno rodaje

Alec Baldwin en el western 'Dos forajidos', cuyo accidentado rodaje le acarreó un calvario judicial por la muerte d la directora de fotografía.

Alec Baldwin en el western 'Dos forajidos', cuyo accidentado rodaje le acarreó un calvario judicial por la muerte d la directora de fotografía. / EPC

Quim Casas

Quim Casas

‘Dos forajidos'

Dirección: Joe Souza

Intérpretes: Alec Baldwin, Josh Hopkins, Patrick Scott McDermott

Estreno: 5/11/2025

Puntuación: * * *

‘Dos forajidos’ es algo más que un correcto wéstern que pasará a la historia por la desgraciada muerte en el rodaje de su directora de fotografía, Halyna Hutchins, a quien está dedicada la película: Hutchins falleció a causa de un disparo efectuado por Alec Baldwin, protagonista del filme, con un revólver que debería haber contenido balas de fogueo. Ocurrió en 2021 y ahora se estrena, lo que ya es mucho, este interesante intento de restituir algunos aspectos clásicos del cine del Oeste con ciertos toques de modernidad. Ambientada en Wyoming, en 1882, narra el viaje a la fuerza que realiza un adolescente, acusado del homicidio de un vecino y condenado a la horca, y su abuelo, un tipo parco en palabras que aparece para rescatarlo y llevarlo a un lugar seguro.

El abuelo y el nieto, que no se conocían, más unos buscavidas, varios cazarrecompensas y un alguacil atormentado por la enfermedad de su hijo, conforman la hosca y nihilista tipología del relato. Pese a la violencia que entraña, filmada de manera muy seca, nada efectista ni gratuita, ‘Dos forajidos’ es un wéstern planteado con considerable serenidad formal. Buena parte de las situaciones han sido rodadas mayoritariamente en penumbra, a contraluz o al anochecer, a la búsqueda de un cierto naturalismo perdido en el género.

