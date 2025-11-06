La 'chanson française' de Zaz quiere iluminar un nuevo mundo: "El amor es la mejor energía para avanzar"

No parece que hayan pasado 15 años. Cuando Zaz editó la tan querida Je veux, jamás imaginó que quedaría atrapada en el imaginario popular. Es una de esas canciones que, sin armar ruido, desde la calma, ha calado tanto que se ha convertido en un leit motiv. En ella habla de la felicidad que trae renunciar al dinero y el poder, de todo lo bueno hay que detrás del amor como moneda de cambio. Por ello, precisamente, aquel tema sigue resonando en la memoria: no busca la inmediatez, sino perdurar. Y, para ello, no hay otro secreto que escribir desde el corazón. Lleva haciéndolo desde 2010 y, ahora, que acaba de editar su sexto álbum, Sains et saufs, resulta evidente: es su cancionero más auténtico, sin cortapisas. Lo ha alumbrado con la honestidad de quien cantar por necesidad y, claro, en este tiempo de fría originalidad, de Isabelle no paran de brotar buenas melodías.

P. ¿Qué diferencias hay entre la Zaz de Je veux, su debut, y la Zaz de Cerca de ti, su última canción?

R. Me he liberado de todo aquello que me pesaba, pero sigo teniendo el mismo corazón. He ganado en matices y me conozco mejor, ahora me quiero más. También he aprendido a poner límites y, por tanto, me respeto más. Hace 15 años era una niña descubriendo el mundo y, oye, precisamente, eso no lo he perdido. Después de tanto tiempo he empezado a aceptar los cumplidos del público, he cumplido mis sueños. Aún quedan ¿eh?

P. ¿Alguna vez ha sentido la presión por revalidar el éxito de la mítica Je veux?

R. Mucha gente esperaba que así lo hiciera, pero yo no tenía ningún interés en hacer una canción que ya estaba compuesta. Era perfecta así, no había que intentar repetirla. Había bastantes ojos puestos sobre mí, pero decidí respetarme. Hay otras formas de seguir adelante, los contratos se rompen y no pasa nada.

Zaz, fotografiada en Madrid. / ALBA VIGARAY

P. El título de su último álbum significa Sanos y salvos en español. ¿Cuanto tiempo ha tardado en sentirse así?

R. Sains et saufs habla de esa parte de ti que nadie puede tocar pese a los desafíos que te encuentres. Es la única forma de proteger tu luz interior. En mi caso, aunque se haya escondido a veces, no la he perdido nunca. Incluso cuando he caído muy bajo, siempre he logrado levantarme. Un milagro, ¿no? Soy muy intensa y empleo todas las herramientas que puedo para conseguirlo. Desde pequeña he andado con muletas y, por fin, he decidido quitármelas para ser lo más libre posible. La paciencia es mi mayor cualidad.

P. En Je pardonne, el primer sencillo, habla de una infancia complicada. ¿Las heridas que nos hacemos de niños acaban curándose en algún momento?

R. Tuve que deconstruirme para eliminar aquello que me impedía ser infeliz. He tenido que aprender a darme yo misma lo que necesitaba en cada momento, algo que no siempre ha sido fácil. Gracias a distintos modelos, he logrado amarme y expresar mis emociones. Mi padres sólo pudieron transmitirme las herramientas que tenían entonces. Él era un alcohólico con una enfermedad mental y ella tenía depresión. Cada uno hizo lo que pudo. Aquella rabia pudo ser un motor para mí, pero al final te acaba quemando y no es constructiva. Hay que lograr que nuestras emociones no nos dominen. El amor es la mejor energía para avanzar. No tenemos que ser perfectos, sino auténticos.

P. No es la primera vez que canta en español. De hecho, tiene una versión maravillosa de Esta tarde vi llover, de Armando Manzanero. ¿Qué le atrae de esta lengua?

R. Cuando lo hago, el timbre de mi voz es distinto. Proyecto las palabras de forma más redonda y con una fuerza desconocida. Este idioma me trae bonitos recuerdos de mi niñez. Hay algo animal cada vez que lo uso. Hay algo dentro de mí que, al hacerlo, de inmediato, me trae todo lo bueno que viví en España de pequeña.

En su último disco, Zaz incluye una canción en español llama 'Cerca de ti'. / ALBA VIGARAY

P. Últimamente, se está planteando mucho si los artistas emplear sus altavoz para denunciar causas sociales como la invasión de Ucrania y el genocidio de Gaza. ¿Cuál es su postura?

R. Cada uno tiene actuar siempre de modo honesto consigo mismo. Somos humanos y puede que no tengamos la energía suficiente para hacerlo. Es verdad que tenemos una vitrina que pueden ver muchas personas, pero no debe ser una obligación. En mi caso, utilizo las letras para pronunciarme al respecto. Vivimos en una sociedad en la que todo es interpretable y, al final, entre tanto caos, no avanzamos. No todos somos igual de revolucionarios, cada uno tiene sus particularidades y no podemos exigírselas al resto. Es catastrófico lo que está sucediendo en Palestina, estamos siendo espectadores en tiempo real de un genocidio. Si queremos un mundo nuevo, tenemos que ser luz.

P. ¿La música puede cambiar a las personas?

R. Sin duda. Yo misma he muerto en varias ocasiones y ella me ha ayudado. Los valores que expreso a través de mis canciones pueden ayudar a los demás a no sentirse solos.