El creador de 'Breaking bad' nos explica 'Pluribus', el gran acontecimiento seriéfilo de lo que queda de 2025

"La persona más desgraciada de la Tierra debe salvar al mundo de la felicidad". Esa es la sinopsis oficial y todo lo que supimos durante mucho tiempo sobre 'Pluribus' (Apple TV, desde el viernes, día 7), esperada nueva serie de Vince Gilligan, creador de la mítica 'Breaking bad' y, con Peter Gould, su aún superior 'spinoff' 'Better call Saul'.

Y es todo lo poco que debe saberse para disfrutar de esta serie espectacular como es debido, es decir, dejándose abrumar por los detalles de su insólita premisa y descubriendo poco a poco un mundo y un tono sin igual. Tampoco es que en este momento podamos precisar ni opinar en exceso. Por ahora, el embargo nos impide mencionar una larga, larguísima lista de detalles, casi hasta el punto de no permitirnos decir otra cosa que 'Pluribus' existe, y que llega para sacudir seriamente el paisaje de las series, dicho sea de paso.

Retorno al origen

El argumento de 'Pluribus' arranca, eso podemos decirlo, con el descubrimiento por unos astrónomos de una misteriosa señal de radio a 600 años luz. Gilligan se aleja del 'thriller' fronterizo y el drama legal para avistar horizontes de ciencia ficción, algo que en realidad no le resulta extraño: en sus inicios escribió una treintena de capítulos de 'Expediente X', entre ellos aquel ('El viaje') protagonizado por Bryan Cranston diez años antes de su aparición en calzones como Walter White.

Pregunto al creador cómo de antigua es la historia: ¿es algo que encontró en un viejo bloc de notas o es una idea reciente? "Es un poco de ambas cosas", contesta en mesa redonda virtual. "La idea se me ocurrió hace mucho tiempo, pero trabajo tan poco a poco que lo siento como un proyecto nuevo. Todo empezó hace ocho o nueve años, en los descansos para almorzar del rodaje de 'Better call Saul'. Me dio por pensar en un protagonista masculino al que todo el mundo trataba bien. No sabía por qué, pero todo el mundo era muy solícito con él. Me intrigaba esa idea. Pero pasó un tiempo hasta que se me ocurrió la razón".

Para Gilligan, ser escritor significa "llevar una pequeña antena imaginaria encima de la cabeza y tenerla encendida todo el tiempo, esperando a recibir alguna señal". Esa señal no es la solución, sino el principio de un problema a resolver. "Soy como un perro con hueso, y me paso royendo, royendo, royendo esa idea durante semanas, meses o incluso años hasta que se convierte en algo con lo que se puede hacer una serie de televisión. Y solo empieza a tener verdadero sentido cuando puedo contratar a otros seis o siete guionistas, gente inteligente y con talento que puede ayudarme a averiguar lo que intento decir. En realidad, escribir, no escribo tanto. Casi toda mi labor creativa consiste en ir dando vueltas por ahí y mirar la pared o el techo", admite con probable modestia.

El espectáculo de Seehorn

Como sus dos series anteriores, 'Pluribus' ha sido rodada (en gran parte) en Albuquerque (Nuevo México), donde Gilligan ha formado una familia de técnicos con la que lleva trabajando desde hace casi dos décadas. Y como en 'Better call Saul', confía en el talento de la fabulosa actriz Rhea Seehorn, a la que ha escrito un épico papel protagonista: la escritora de novela romántica y eterna insatisfecha Carol Sturka, esa persona tan amargada de la que hablábamos al principio, displicente con sus fans e inmune al luminoso cambio que da la Tierra casi de la noche a la mañana. Carol viaja por el mundo en busca de respuestas. ¿Por qué tanta felicidad? ¿Debería sumarme a la fiesta en lugar de ser fiel a mi tan humana miseria?

"Me encantaba lo que Rhea estaba haciendo en 'Better call Saul' y decidí que el personaje protagonista sería mujer, algo que nunca había hecho. Realmente escribí 'Pluribus' para ella", cuenta Gilligan. La actriz aceptó el proyecto sin saber ni de qué iba, pero más adelante se ha mostrado lógicamente por su premisa y señalado los posibles lazos con los ensayos de Neil Postman en su libro 'Divertirse hasta morir: el discurso público en la era del show business', un aviso (ya en 1985, antes de las redes sociales y del 'scroll' infinito) de los peligros de una sociedad demasiado entretenida, incapaz de encontrar tiempo para reflexionar o disentir.

Eternamente sorprendente, 'Pluribus' se adentra en lugares comunes de la ciencia ficción y del terror para, acto seguido, darles la vuelta y llevarnos a sitios inesperados. En un primer momento, creemos estar viendo el enésimo 'remake' de 'La invasión de los ultracuerpos', y Carol Sturka parece, en cierto modo, la última mujer viva, versión femenina del héroe de 'Soy leyenda' y sus diversas adaptaciones. "También están todas esas historias posapocalípticas que hemos visto en los últimos diez años", añade Gilligan. "Son tantas que uno se plantea si la gente siente que se acerca realmente el fin del mundo. Pero me dije: ¿y si escribo una historia de fin del mundo que no es lo que parece ser, que ni siquiera hable, quizás, del fin del mundo, sino del principio de uno nuevo?".

Decida su propio tema

Queda para el espectador la misión de saber los temas de la serie, a qué quiere aludir Gilligan con la historia de esta persona a la que piden ser feliz, pero que no sabe si quiere abandonar su tristeza, su sensación de vacío, de tener aún mucho por hacer. ¿Es una metáfora de las redes sociales, en las que suele celebrarse la positividad sin matices? ¿Quizá de una sociedad y una cultura homogeneizadas y aplanadas por el algoritmo? "Podría haber estado pensando en las redes sociales", admite Gilligan. "Porque no creo que sean algo positivo. Creo que han hecho que todos seamos un poco más duros los unos con los otros. Técnicamente nos han conectado, y de formas que no existían antes de su invención, pero no siempre para bien".

Sobre todo, estaba pensando en términos de personajes, como siempre: "Cuando desarrollé 'Breaking bad', pensaba solo en un tipo, Walter White, y con esta serie ha pasado algo parecido; este personaje me intrigaba. Animo a la gente a que hable con sus amigos sobre de qué va esta serie realmente. Y no sé si habría una respuesta equivocada”.

Desde aquí, animamos a la gente a acercarse a ella, a hacerse preguntas. Y que así 'Pluribus', que no parece barata precisamente, continue hasta donde deba continuar. Gilligan dice saber el final, pero no cómo llegará hasta él. "No, no sé exactamente cómo llegaremos ahí ni cuánto tardaremos, lo que… Bueno, es lo que solemos hacer. Si al acabar la primera temporada de 'Breaking bad' me hubieran preguntado cuántas entregas faltaban, habría dicho dos o tres [y acabaron siendo cinco, el 'spinoff' de seis temporadas 'Better call Saul' y la película 'El Camino']. Ahora mismo, hablaría de tres temporadas, pero es hablar por hablar".