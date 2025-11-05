Rosalía y su nuevo disco, en directo: canciones y última hora de la cantante

La espera está a punto de terminar. El nuevo disco de Rosalía, 'Lux', verá la luz de manera oficial este viernes 7 de noviembre y este miércoles la cantante celebrará su última 'listening party' en Barcelona. Hoy el disco también se ha filtrado a través de Whastapp, solo un día más tarde de que se publicara la canción 'Reliquia' -sin previo aviso y por un error logístico- en Spotify, aunque desapareció de las plataformas unos 50 minutos después.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el lanzamiento del disco de Rosalía y toda la información sobre su 'listening party' en Barcelona.

Jordi Bianciotto Rosalía publica por sorpresa ‘Reliquia’, segundo adelanto de ‘Lux’, y lo retira 50 minutos después Rosalía no deja de sorprendernos, y siguiendo la pauta del goteo constante de novedades, este martes por la tarde se publicó sin previo aviso un segundo adelanto de su cuarto álbum, ‘Lux’, si bien desapareció de las plataformas unos 50 minutos después. Suficiente, eso sí, para que los fans más atentos y con buenos reflejos pudieran escucharla. Descubre todo sobre la publicación de 'Reliquia' aquí.