Rosalía y su nuevo disco, en directo: canciones y última hora de la cantante

Rosalía, en un momento del videoclip de 'Berghain'.

Rosalía, en un momento del videoclip de 'Berghain'. / Canada

Ignasi Fortuny

Ignasi Fortuny

La espera está a punto de terminar. El nuevo disco de Rosalía, 'Lux', verá la luz de manera oficial este viernes 7 de noviembre y este miércoles la cantante celebrará su última 'listening party' en Barcelona. Hoy el disco también se ha filtrado a través de Whastapp, solo un día más tarde de que se publicara la canción 'Reliquia' -sin previo aviso y por un error logístico- en Spotify, aunque desapareció de las plataformas unos 50 minutos después. 

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el lanzamiento del disco de Rosalía y toda la información sobre su 'listening party' en Barcelona.

