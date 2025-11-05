En Directo
Lanzamiento musical
Rosalía y su nuevo disco, en directo: canciones y última hora de la cantante
La espera está a punto de terminar. El nuevo disco de Rosalía, 'Lux', verá la luz de manera oficial este viernes 7 de noviembre y este miércoles la cantante celebrará su última 'listening party' en Barcelona. Hoy el disco también se ha filtrado a través de Whastapp, solo un día más tarde de que se publicara la canción 'Reliquia' -sin previo aviso y por un error logístico- en Spotify, aunque desapareció de las plataformas unos 50 minutos después.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el lanzamiento del disco de Rosalía y toda la información sobre su 'listening party' en Barcelona.
Jordi Bianciotto
Rosalía publica por sorpresa ‘Reliquia’, segundo adelanto de ‘Lux’, y lo retira 50 minutos después
Rosalía no deja de sorprendernos, y siguiendo la pauta del goteo constante de novedades, este martes por la tarde se publicó sin previo aviso un segundo adelanto de su cuarto álbum, ‘Lux’, si bien desapareció de las plataformas unos 50 minutos después. Suficiente, eso sí, para que los fans más atentos y con buenos reflejos pudieran escucharla. Descubre todo sobre la publicación de 'Reliquia' aquí.
Filtrado el nuevo disco de Rosalía, 'Lux', que se publica este viernes
"Reenviado muchas veces". Junto a este mensaje que puede que usted haya recibido, un audio muy esperado. O, concretamente, 18, el número de canciones que tiene 'Lux', el nuevo disco de Rosalía, y que desde esta mañana circula sin parar por Whatsapp. Pólvora en manos de pirómanos: seguidores ansiosos de ver la luz tras la gran expectación generada por la propia campaña de lanzamiento del álbum. Lee la noticia aquí.
- El abogado de Sijena entra en el MNAC para 'revisar' las pinturas pero se irá sin poder interrogar a los técnicos ni acceder a las reservas del museo
- Milly Bobby Brown denunció a David Harbour, su padre de 'Stranger Things', por acoso e intimidación antes de grabar la última temporada
- Maria Fontanellas, diseñadora maga del cuero: 'Para muchas mujeres comprarse un bolso es símbolo de poder, celebra un logro
- Ana Belén: “Hoy, los artistas jóvenes saben lo que quieren, como Rosalía, y las discográficas van a rebufo”
- Urtasun dice ahora que los técnicos del IPCE 'han estado y estarán' a disposición del MNAC para lo que necesite
- ¿Qué le pasa a Telecinco?
- Najwa Nimri: 'Dicen que imito a Ayuso y Aguirre, pero nunca veo a los políticos porque no me los creo
- Sijena cambia las reglas del juego: 'Si las pinturas se pueden mover, también puede hacerlo la Dama de Elche