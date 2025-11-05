Rosalía impone un silencio litúrgico en el estreno de ‘Lux’ en el MNAC

Telones blancos decorando la sala oval del MNAC, un escenario de telas y gasas, y la protagonista de la velada, Rosalía, con su coronilla de santidad, discretamente recostada sobre ellas y siguiendo las inflexiones rítmicas y dramáticas de cada una de las canciones de ‘Lux’. Ese fue, este miércoles, el paisaje de una provechosa hora de nuestras vidas, atentos a este repertorio de canciones que apunta a desafío, material destinado a tensar las costuras del patrón pop.

Lo de Rosalía ya es un hecho global y el lanzamiento de ‘Lux’ (álbum que estará oficialmente entre nosotros este viernes) tuvo como precalentamiento una serie de fiestas que arrancaron la pasada semana en Ciudad de México y en Nueva York, camino de otras 18 ciudades del orbe (de Buenos Aires a Tokio), que acogieron simultáneamente otros tantos eventos este mismo miércoles. El de Barcelona fue el más grande de todos estos ‘listening events’, con 900 asistentes que accedieron vía invitación. Aunque ‘Lux’ sugiera una condición espiritual de Rosalía, ella no pudo personarse en todos los sitios a la vez, y Barcelona fue la ciudad bendecida con su presencia.

Escucha litúrgica

Tratándose de otro tipo de disco y de propuesta musical, podríamos hablar, efectivamente, de fiesta, pero no fue tanto eso como una serena audición musical, con su punto de ‘performance’ críptica, durante la cual el público mantuvo bastante a raya sus expansiones emocionales. Audiencia entre la que figuraron el alcalde Jaume Collboni y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, así como numerosas figuras del mundo de la música, como David y Jose Muñoz (Estopa), Sílvia Pérez Cruz, Amaia Romero, Ralphie Choo, Rodrigo Cuevas, Kiki Morente, Guitarricadelafuente, Julieta, Álvaro Soler, Lucas Bun y Samantha Hudson, y de otros ámbitos, caso de Rossy de Palma, Alexia Putellas, Ona Carbonell, Jordi Évole, Berto Romero, Carmen Machi, Paco León, Judit Mascó y Lola Lolita.

Vibraciones serias y atentas a lo largo del recorrido a las 18 canciones del álbum completo, mientras el telón de fondo proyectaba las letras de las canciones en su versión en castellano, traduciendo así, cuando correspondía, los textos en las otras 12 lenguas en las que canta Rosalía (desde la materna, el catalán, hasta el árabe, el ucraniano y el sánscrito).

Los primeros aplausos tardaron en manifestarse: fue en el clímax de ‘Mio Cristo’, cuando su voz alcanzó tonos agudos con los que tal vez podría quebrar una copa de cristal. Volvió la ovación, con énfasis, en ‘La perla’, ese vals arrollador, lleno de mala uva y de graciosos reproches hacia cierto ex, presumiblemente un famosete egocéntrico. “No hablar de él como un icono”, dice Rosalía en la canción, “es incurrir en una imperdonable narrativa reduccionista”.

Efigie en movimiento

El ‘tracklist’ fue avanzando, alternando las marejadas sinfónicas y las interferencias electrónicas, los coros celestiales y las tomas a tierra de la guitarra, el piano, las palmas flamencas. Todo eso es ‘Lux’, y muchos matices, capas y claves por descifrar con calma, o simplemente disfrutar. Y Rosalía seguía ahí, plantificada en el escenario, reclinada, cambiando de postura, sentándose en el borde, tumbándose por completo. ¿Estaría pensando en los millones de horas invertidos en cada compás, o tal vez tratando de tocar a Dios con la punta de los dedos?

Este es su primer disco hecho sin miedo al fracaso, ha dicho ella, y solo con esa actitud es posible afrontar un paso como este: un álbum tan aventurado (para el ‘mainstream’, pero también fuera de él) y un evento tan sobrio como el de este miércoles en el MNAC. Una audición pura del álbum de la que Rosalía entró y salió sin decir una palabra.

Sí las dijo, a este diario, David Muñoz, visiblemente impresionado: “¡Apabullante! ¡Experiencia religiosa!”. Y Pino Sagliocco, presidente de Live Nation España, que ve en ‘Lux’ propiedades para “conservar el ‘fandom’ más juvenil y ampliar público en la franja adulta”. ¿Y la gira, que organizará su promotora? “No serán conciertos con el nuevo disco entero, sino con un poco de todo”, adelantó. ¿Con orquesta? “No lo sé ni yo, es ella quien lo lleva. Muy pronto habrá noticias”.