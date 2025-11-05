Música
Madonna elogia a Rosalía y la tilda de “verdadera visionaria”
El nuevo álbum de la catalana, Lux, se estrena este viernes 7 de noviembre
Laura Nuel
Quedan dos días para el estreno de ‘Lux’, el nuevo disco de Rosalía, el cual cantará por primera vez en vivo el mismo 7 de noviembre en LOS40 Music Awards Santander 2025. Si la expectación por este nuevo álbum ya recorrió las redes desde el principio y se expandió con el adelanto de la canción ‘Berghain’ -cantada en castellano, inglés y alemán- , ahora Madonna, una de las artistas más influyentes del pop, ha elogiado a la catalana a través de su Instagram compartiendo una historia donde aparece la portada de Lux y un mensaje de admiración: “Gracias Rosalía. No puedo parar de escucharlo. ¡Eres una verdadera visionaria!”.
Este nuevo álbum supone una nueva etapa artística para Rosalía, con una mezcla de géneros y sonidos e incluso cantando en trece idiomas diferentes, y donde explora temas de religión y espiritualidad. Por ese motivo, el público no ha tardado en hacer paralelismos entre las dos cantantes. En los años 80 y 90, Madonna revolucionó el panorama de la música pop desafiando normas sociales, religiosas y de género, algo que se puede ver con su canción ‘Like a Prayer’, donde juega con la ambigüedad y mezcla la simbología religiosa con connotaciones sexuales. Ahora, Rosalía presenta ‘Lux’, donde mezcla flamenco, música sacra, electrónica y polifonía, rompiendo con los patrones convencionales.
No obstante, esta admiración de Madonna hacia Rosalía no es nueva de ahora. La artista estadounidense explicó una vez en una entrevista cómo la admiraba porque “en un mundo repleto de estrellas de pop que suenan igual y que tienen el mismo aspecto, ella es realmente única y fiel a sí misma”. De hecho, la cantante comentó que la quiso contratar para su fiesta de cumpleaños en Marruecos cuando todavía no había dado el salto a la fama a nivel internacional y no se la conocía fuera de España, pero por cuestiones burocráticas e intervenciones de mánagers y agentes, el encuentro no se llegó a producir.
El hecho de que la Reina del Pop llame públicamente “verdadera visionaria” a Rosalía significa consolidar a la artista catalana como una de las grandes figuras de la música. Con los álbumes de ‘El mal querer’ y ‘Motomami’ Rosalía ya desafió las normas, y con ‘Lux’ parece que pretende hacer lo mismo, abriendo camino a un territorio musical inexplorado.
- El abogado de Sijena entra en el MNAC para 'revisar' las pinturas pero se irá sin poder interrogar a los técnicos ni acceder a las reservas del museo
- Milly Bobby Brown denunció a David Harbour, su padre de 'Stranger Things', por acoso e intimidación antes de grabar la última temporada
- Maria Fontanellas, diseñadora maga del cuero: 'Para muchas mujeres comprarse un bolso es símbolo de poder, celebra un logro
- Ana Belén: “Hoy, los artistas jóvenes saben lo que quieren, como Rosalía, y las discográficas van a rebufo”
- Urtasun dice ahora que los técnicos del IPCE 'han estado y estarán' a disposición del MNAC para lo que necesite
- ¿Qué le pasa a Telecinco?
- Najwa Nimri: 'Dicen que imito a Ayuso y Aguirre, pero nunca veo a los políticos porque no me los creo
- Sijena cambia las reglas del juego: 'Si las pinturas se pueden mover, también puede hacerlo la Dama de Elche