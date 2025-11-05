Madonna elogia a Rosalía y la tilda de “verdadera visionaria”

Quedan dos días para el estreno de ‘Lux’, el nuevo disco de Rosalía, el cual cantará por primera vez en vivo el mismo 7 de noviembre en LOS40 Music Awards Santander 2025. Si la expectación por este nuevo álbum ya recorrió las redes desde el principio y se expandió con el adelanto de la canción ‘Berghain’ -cantada en castellano, inglés y alemán- , ahora Madonna, una de las artistas más influyentes del pop, ha elogiado a la catalana a través de su Instagram compartiendo una historia donde aparece la portada de Lux y un mensaje de admiración: “Gracias Rosalía. No puedo parar de escucharlo. ¡Eres una verdadera visionaria!”.

Historia de Instagram del perfil de Madonna con su opinión sobre Lux. / Madonna

Este nuevo álbum supone una nueva etapa artística para Rosalía, con una mezcla de géneros y sonidos e incluso cantando en trece idiomas diferentes, y donde explora temas de religión y espiritualidad. Por ese motivo, el público no ha tardado en hacer paralelismos entre las dos cantantes. En los años 80 y 90, Madonna revolucionó el panorama de la música pop desafiando normas sociales, religiosas y de género, algo que se puede ver con su canción ‘Like a Prayer’, donde juega con la ambigüedad y mezcla la simbología religiosa con connotaciones sexuales. Ahora, Rosalía presenta ‘Lux’, donde mezcla flamenco, música sacra, electrónica y polifonía, rompiendo con los patrones convencionales.

No obstante, esta admiración de Madonna hacia Rosalía no es nueva de ahora. La artista estadounidense explicó una vez en una entrevista cómo la admiraba porque “en un mundo repleto de estrellas de pop que suenan igual y que tienen el mismo aspecto, ella es realmente única y fiel a sí misma”. De hecho, la cantante comentó que la quiso contratar para su fiesta de cumpleaños en Marruecos cuando todavía no había dado el salto a la fama a nivel internacional y no se la conocía fuera de España, pero por cuestiones burocráticas e intervenciones de mánagers y agentes, el encuentro no se llegó a producir.

El hecho de que la Reina del Pop llame públicamente “verdadera visionaria” a Rosalía significa consolidar a la artista catalana como una de las grandes figuras de la música. Con los álbumes de ‘El mal querer’ y ‘Motomami’ Rosalía ya desafió las normas, y con ‘Lux’ parece que pretende hacer lo mismo, abriendo camino a un territorio musical inexplorado.