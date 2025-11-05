El MACBA pone en órbita un planeta negro con la primera gran exposición sobre la cultura panafricana

En la última sala, coloridos ataúdes ornamentales ideados por la jamaicana Ebony Patterson para "poner en valor la vida tras la muerte" durante el carnaval de Kingston y una instalación-denuncia del francés Kader Attia formada por puertas cortadas y megáfonos acusatorios. En la primera, a más de 500 objetos de distancia, la ‘Union Black’ del mancuniano Chris Ofili y la bandera afroamericana del estadounidense David Hammons. Barras y estrellas, sí, pero con el negro y el verde sustituyendo el blanco y el ‘old glory blue’. El orden podría ser cualquier otro ya que, como recuerda Elvira Dyangani Ose, desde que ella llegó a la dirección del MACBA cada sala del museo barcelonés es un "contenedor" y el relato cronológico, poco más que un apestado a las puertas de un villorrio. Este primer itinerario, sin embargo, explica de forma bastante lineal -y literal- lo que propone 'Proyectar un planeta negro. El arte y la cultura de Panáfrica', la primera gran exposición dedicada a las manifestaciones culturales del panafricanismo.

"Nos invita a ver el mundo desde la alternativa de la formación de un planeta negro", explica Dyangani Ose, también comisaria de la muestra junto a Adom Getachew, profesora de la Universidad de Chicago, y Antawan I. Byrd y Matthew S. Witkovsky, del Art Institute of Chicago. La exposición, que se podrá ver hasta el 6 de abril y con la que el MACBA inaugura los actos de celebración de su 30 aniversario, retrocede hasta principios del siglo pasado, kilómetro cero en la génesis y teorización del panafricanismo, para explorar el impacto cultural y la influencia estética de un movimiento que busca la unidad, la solidaridad y la emancipación de la diáspora y los pueblos africanos.

Una escultura de Simone Leigh rodeada de máscaras rituales y tradicionales en la exposición 'Proyectar un planeta negro' / Ferran Nadeu

Otra historia dentro de la historia que, destaca la directora del museo, modifica sensiblemente los relatos oficiales. Ahí están, por ejemplo, las fotografías de gran formato con las que el nigeriano Samuel Fosso recupera la memoria de los soldados negros que participaron en las dos guerras mundiales, o la escultura de terracota, porcelana y rafia con la que la estadounidense Simone Leigh resignifica la relación entre el cuerpo de la mujer negra y la vivienda. "Panafricanismo es la respuesta a la idea de África como invención occidental, como supuesto espacio desierto y sin historia", destaca Dyangani Ose.

Descolonización y solidaridad

De fondo, sonando en bucle imaginario e inspirando el título de la exposición, el totémico 'Fear of a Black Planet' de Public Enemy, solo que con monóculo en vez de parafernalia militar y más de medio millar de objetos de los cuatro continentes a modo de jugoso catálogo de ‘samples’. En las paredes del MACBA, obras de Yto Barrada, Kerry James Marshall, Abdoulaye Ndoye, Kawira Mwirichia, Theaster Gates y Larry Achiampong, entre muchos otros, ayudan a configurar la noción de Panáfrica como espacio conceptual nacido para construir un futuro emancipador a través del debate de la descolonización, la solidaridad y la libertad. "Es una exposición pionera, nunca antes se había profundizado tanto desde un punto de vista estético", insiste la comisaria.

La instalación 'Invisible presence' de la jamaicana Ebony Patterson, una de las obras de 'Proyectar un planeta negro' / Ferran Nadeu / EPC

Durante el recorrido, paradas en la simbología de la bandera panafricana; el ‘garveyismo’ (de Marcus Garvey) como manera de construir un planeta negro en paralelo al del mundo occidental; la 'Negritude' como forma de repensar la civilización a través de los logros y las historias de la comunidad negra; la reverencia a los ancestros; o la construcción de la raza como vehículo de liberación. Fotografías de Maud Sulter, libros de Angela Davis y Audre Lorde y una chaqueta del angoleño Yonamine serigrafiada con imágenes de la Guerra Civil de Angola. Discos de Harry Belafonte y Fela Kuti, ejemplares de 'The Black Panther Community News' y una imponente virgen negra enrejada que el estadounidense Theaster Gates convierte en homenaje a la comunidad y las mujeres. "La reja simboliza la necesidad de protegerse ante el auge del encarcelamiento de la población negra", explica Dyangani Ose. Su título, 'Alls my life I has to fight', remite tanto a una célebre frase de ‘El color púrpura’ como a la bombástica 'Alright' de Kendrick Lamar. "Se trata también de hacer visible el arte popular en relación a lo que se consideraba arte en mayúsculas", defiende la comisaria.

En este momento de "lucha y conciencia crítica", asegura la directora del MACBA, es "importante empezar a celebrar el 30 aniversario" con una exposición como esta. Una muestra que, de lo universal a lo local, explora también el papel de Barcelona como "elemento clave para entender los vínculos entre antifascismo, anticolonialismo y panafricanismo". Porque Catalunya, recuerda Dyangani Ose, fue epicentro de movimientos obreros y republicanos que inspiraron la solidaridad internacional de intelectuales y militantes negros como Richard Wright, Langston Hughes y Claude McKay, de cuyo paso por la ciudad da buena cuenta un documental.