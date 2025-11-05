Fotos de Pilar Aymerich de la Barcelona de los 70 y los 80 viajan al presente con la mirada de Toni Amengual

En una fotografía tomada por Pilar Aymerich (Barcelona, 1943) desde el mar salen una golondrina (la barca, no el pájaro), grúas y tanques portuarios, y la mole del cementerio de Montjuïc. Toni Amengual (Palma, 1980) revisita en la actualidad esta imagen de los años 70 u 80 desde lo alto del camposanto, y lo que vemos es una escultura caída y rota de un panteón, quizá los mismos tanques portuarios, un playazo de contenedores, unas grúas mucho más grandes y un crucero que para el fotógrafo "reflejan los nichos" de la foto de Aymerich.

Regreso al pasado

En la exposición 'Barcelona en diálogo', hasta el 12 de diciembre en Fujifilm House of Photography, Amengual regresa en el presente a fotografías de Aymerich, Premio Nacional de Fotografía 2021, de las décadas de 1970 y 1980. En concreto, a seis fotografías. La citada, una del mosaico de Miró en el Pla de l'Os, en la Rambla (dos personas charlando y una paseando un perro 'versus' turistas con prisa y maleta con ruedas); una del Park Güell (dos palomas juegan en el aire ante el vacío banco ondulante de la plaza 'versus' una turista fotografía el banco y otra se hace un selfi con este de fondo); una de la Sagrada Família (las cuatro torres que había entonces son ahora el logotipo que ilustra la señal de entrada al templo o atracción turística); una de Ciutat Meridiana (un vendedor de enciclopedias trajeado y con maletín avanza por un descampado hacia un bloque de pisos, mientras que Amengual retrata el columpio de un parque con suelo blando, algo ha mejorado Ciutat Meridiana); y una que reservaremos para el final.

Elipsis

Aymerich hizo un extraordinario trabajo documental de los movimientos sociales de la transición. Hay fotos al respecto en la muestra. Amengual ha hecho una elocuente elipsis con estas imágenes. No vuelve a ninguna. "La gente entonces se expresaba en la calle y ahora lo hace con el turismo", resume.

Tampoco interactúa Amengual con la serie del montaje de la exposición de esculturas de Arístides Maillol en el paseo de Sant Joan. Aymerich siguió todo el proceso y se fijó en que las mujeres esculpidas "estaban atadas y eran maltratadas", en sus palabras. Exigencias del transporte y la instalación, vale, pero también una fotos cargadas de simbolismo y denuncia. "Siempre he querido que se note que mis fotografías están hechas por una mujer y creo que aportan una visión de género", dice.

De Montserral Roig, Vicent Andrés Estellés, Juan Marsé, Joan de Sagarra y Lluís Permanyer, y Pere Calders son los retratos de Aymerich que presenta la exposición. Amengual replica la última, en la azotea de la Fundacio Tàpies, con Aymerich como modelo. Es la foto rerservada para el final. Al fondo se ve una torva mirada masculina con el lema 'be the problem', parte de una gran lona publicitaria. Una suerte que estuviera allí, porque "Pilar era un problema para muchos hombres". Es la foto rerservada para el final.