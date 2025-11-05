Cómo una cuidadosa estrategia estética logró convertir a un desconocido en alcalde de Nueva York

Comenzó siendo prácticamente un desconocido a principios de año y acaba de hacer historia al convertirse en el primer alcalde musulmán de Nueva York y el más joven en el último siglo. ¿Y cómo lo ha logrado? Pues, en parte, este milagro mediático y electoral ha sido posible gracias a una estrategia estética sumamente cuidada y estudiada que algunos llevamos meses señalando como el nuevo camino de la comunicación política (y corporativa).

Acusado por Donald Trump de “comunista” y “lucir horrible”, Zohran Mamdani se ha ocupado de sonreír permanentemente (suavizar el discurso “radical”) y vestir casi siempre el traje diplomático occidental (formalidad). Ni siquiera ha apostado por el blue collar proletario y es fiel a la camisa blanca. Porque siendo joven (34 años), musulmán, rapero y socialista; o equilibras tu mensaje con cierto conservadurismo en tu imagen o ni lo intentes… Sin embargo, aun prefiriendo no alejarse de los códigos indumentarios establecidos por el establishment al que desea combatir, los hombros caídos de sus americanas, las mangas remangadas de sus camisas o sus zapatillas o botines de cordones le procuran también el aspecto algo más relajado de cualquier joven neoyorkino común tomando el metro para asistir al trabajo. Los cuatro llamativos anillos plateados que luce también le confieren ese halo de estilo propio, autenticidad.

Hijo de padres indios, nacido en Uganda y criado en Nueva York desde los 7 años; Mamdani ha demostrado cómo combinar códigos estéticos orientales y occidentales. Y no sólo por incluir Kurtas (camisa larga hasta media pierna) o estampados africanos en su armario como candidato, también en los colores escogidos para la identidad visual de su campaña. Bajo un fondo azul (guiño demócrata), se combina el rojo arándano y el amarillo caléndula al más puro estilo Bollywood. Además de la pasión los colores, de su madre (una importante directora de cine) ha heredado su gusto por la narración audiovisual.

Con una gran calidad estética, los vídeos publicados en Instagram y Tik Tok han sido tan originales como impactantes para una candidatura política… Desde lanzarse al agua vestido para prometer congelar el precio de los alquileres hasta mostrar las vulnerabilidades de sus grabaciones con humor y un toque gamberro. Si con la búsqueda del tesoro que promocionó en RRSS logró que cientos de ciudadanos se animaran a jugar junto a sus voluntarios por toda la ciudad; grabar su participación en la maratón de NY mientras describía los obstáculos (desafíos políticos) que encontraba en su carrera a la alcaldía también fue un puntazo.

O más sublime todavía.… Cuando gracias a Morgan Spector, protagonista de la aclamada serie La Edad Dorada, ridiculizó con humor a la élite económica neoyorquina que había empezado a entrar en pánico con la posibilidad de que el candidato demócrata ganara las elecciones. El actor de 44 años —ataviado como su personaje, George Russell, en la serie que retrata a los mega ricos de Nueva York a finales del s.XIX— accedió a hacer una lectura dramática de un artículo del The New York Times titulado “¿Qué opinan los muy ricos sobre el próximo alcalde de NY?”

A diferencia de sus rivales, pocas veces se ha visto a Momdami detrás de un atril o soltando un discurso quieto en un sitio (inactivo). Vídeos dinámicos donde siempre se le ve haciendo varias cosas a la vez (comer, pasear, correr, reír, bailar, selfies… y, entonces, lanzar el mensaje verbal que le interese). Y sí, son los códigos comunicativos que exigen las RRSS. Pero no es cuestión de tener o no carisma: sólo de asumir que siendo (auténticamente) tú, siempre marcas la diferencia.