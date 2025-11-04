Jeremy Irons, actor de doblaje de Scar en 'El rey león' original: "Me enfadé muchísimo al ver la película..."

Durante los años 90, Disney vivió un resurgir creativo que marcó a toda una generación.

Películas como 'La bella y la bestia' (1991), 'Aladdín' (1992), 'Hércules' (1997) o 'Mulán' (1998) consolidaron lo que se conoce como la segunda edad dorada del estudio.

Sin embargo, pocas dejaron una huella tan profunda como 'El rey león' (1994), dirigida por Rob Minkoff y Roger Allers, y acompañada por la inolvidable música de Hans Zimmer, Elton John y Tim Rice.

La cinta no solo cautiva al público con su historia sobre el ciclo de la vida y el destino, sino que también destaca por un reparto de voces de primer nivel en su versión original: Matthew Broderick, James Earl Jones, Rowan Atkinson, Whoopi Goldberg y, por supuesto, Jeremy Irons, que da vida a Scar, el villano más carismático del reino animal.

El inesperado enfado de Jeremy Irons

En una entrevista reciente, el intérprete británico sorprendió al revelar su reacción al ver el resultado final de 'El rey león'.

“Me enfadé muchísimo al ver la película y más aún cuando la vimos el día del estreno”, confesó Irons, sin ocultar su decepción inicial con el proyecto que hoy es considerado una obra maestra.

El actor explica cómo fue su experiencia al participar en la creación del personaje, asegurando que al principio pensaba que “vería una pantalla con un león moviendo la boca” y que tendría que sincronizar su voz con sus movimientos.

Pero la realidad fue distinta: le llevaron a un estudio donde varias cámaras registraban sus gestos mientras leía e interpretaba los diálogos.

Al ver el resultado final, el actor se sintió decepcionado al comparar su versión animada con la interpretada por James Earl Jones, la voz original del león Mufasa, a quien describe como “musculoso y maravilloso”, mientras que él se vio reflejado en “un león flacucho y sarnoso”.

La voz de Scar, su tono elegante y malévolo, se convirtió en uno de los elementos más recordados del filme, hasta el punto de ser considerada una de las interpretaciones vocales más icónicas del cine de animación.

Un legado que perdura

A pesar de su frustración inicial, el paso del tiempo ha convertido 'El rey león' en una de las películas más queridas de la historia de Disney. Su mensaje, su estética y su música siguen cautivando a nuevas generaciones.

Y aunque Jeremy Irons no guarda el mejor recuerdo de aquel estreno, su interpretación de Scar continúa siendo una referencia de excelencia actoral, demostrando que, incluso, detrás de un enfado puede esconderse una actuación inolvidable.