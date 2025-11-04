Una exposición explora cómo afectó el Muro de Berlín a la vida de los berlineses y reflexiona acerca de la libertad

La exposición 'El Muro de Berlín. Un mundo dividido' abre sus puertas el próximo 7 de noviembre en el Espacio Inmersa de Barcelona para ofrecer una mirada humana y global sobre uno de los símbolos más potentes de las convulsiones políticas del siglo XX. La exposición está producida por Musealia en colaboración con la Fundación Muro de Berlín y presentada junto a Proactiv Entertainment.

Estructurada en cuatro bloques temáticos, la muestra recorre desde los orígenes de la división de Berlín hasta la caída del Muro y el final de la Guerra Fría. La exposición cuenta con más de 200 objetos originales y con seis bloques del Muro de Berlín que permiten a los visitantes ver cómo sucedió este periodo histórico y cómo afectó a las personas.

Exposición 'El Muro de Berlín. Un mundo dividido' / ACN

Axel Klausmeier, director de la Fundación Muro de Berlín, explica que la intención es demostrar cómo ocurrió la caída del Muro y qué supuso para la sociedad, así como reflexionar sobre el contexto actual: "La exposición trata sobre los valores de la libertad y la democracia, y sobre cómo las dictaduras y los regímenes autoritarios utilizan su poder para oprimir a su gente". "Tenemos que defender estos valores, especialmente en tiempos en que el sistema democrático es puesto a prueba por ideologías extremas", añade Klausmeier.

El centro de dos mundos

En la muestra se hace un recorrido a través de las cuatro partes de la exposición, y los objetos expuestos permiten conectar las decisiones políticas que se tomaron en su momento con los relatos personales que marcaron la vida cotidiana de los berlineses de la época. Klausmeier comenta que, al ser una ciudad dividida, Berlín era "el centro de los problemas entre las superpotencias". La situación, agrega, "era muy complicada porque todo pasaba en una misma ciudad".

Exposición 'El Muro de Berlín. Un mundo dividido' / ACN

Berlín era una ciudad partida física, política, militar y administrativamente, y había una gran diferencia entre vivir en el lado este u oeste del Muro. Luis Ferreiro, director de Musealia, explica que hablar de comunismo o capitalismo en Washington o Moscú no suponía ningún problema, pero hacerlo en Berlín era otra historia: "Cuando el sistema fronterizo aún estaba abierto, era fácil comparar las diferencias de un lado y de otro, y ver si lo que se decía era propaganda".

Historias humanas

El Muro de Berlín no fue construido en un día, y en la exposición se explica cómo, al principio, las autoridades pusieron alambre de espino para dividir la ciudad. En la muestra se narran historias humanas sobre qué supuso este Muro. Por ejemplo, había una calle donde una mitad pertenecía al lado este y otra al oeste, o cómo la casa de una pareja anciana suponía la frontera entre los dos lados, de manera que, el día de la boda de su hija, la cual estaba en el lado oeste, no pudieron asistir.

Exposición 'El Muro de Berlín. Un mundo dividido' / Pere Francesch / ACN / ACN

Antes de la construcción del Muro, los berlineses podían cruzar libremente de un lado a otro, pero la división cambió sus vidas y muchos habitantes decidieron huir de una parte a otra. Los sistemas fronterizos son un tema vigente hoy en día, y el director de la fundación explica cómo estas decisiones afectaron a los habitantes: "Las personas con una educación más elevada o que querían hacer algo con sus vidas huyeron al lado occidental, y muchas personas fueron echadas de sus casas porque vivían por donde tenía que pasar el Muro".

Pulso con armas nucleares

La exposición también propone un enfoque internacional, enseñando la relevancia del contexto de la Guerra Fría, que incentivó un enfrentamiento entre dos visiones de cómo debería vivir en sociedad la humanidad. Ferreiro comenta que la intención de este proyecto es "bajar al nivel humano la significación que tuvieron el Muro y la Guerra Fría" y mostrar el efecto que la confrontación ideológica entre comunismo y capitalismo tuvo sobre las personas, con las armas nucleares como telón de fondo.

Klausmeier relata que ‘El Muro de Berlín. Un mundo dividido’ quiere recordar la historia para que algunos sucesos no se repitan, pero también para mostrar cómo la sociedad tiene el poder de cambiar las cosas: "Hace 36 años que todavía había una dictadura en Alemania del Este, y la exposición enseña que las guerras pueden terminarse de forma pacífica, y ese es el mensaje más positivo que Alemania ha emitido jamás".