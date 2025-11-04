Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | 'El segon cafè' de La 2Cat

Cristina Villanueva

El Editorial de Cristina Villanueva: Vivir en una habitación no es vivir

Vivimos en un país donde tener una casa se ha convertido en un privilegio. Hoy miramos una realidad que escondemos porque muestra lo peor de nosotros. Nos gustaría decir que el sinhogarismo está disminuyendo, pero ocurre todo lo contrario: más de mil quinientas personas viven a la intemperie…

16 murales en las calles de Barcelona nos lo recuerdan, nos obligan a mirar, pero también a poner techo, dignidad y derechos. Hay otra cara invisible del sinhogarismo que también se está extendiendo: familias, pensionistas, estudiantes o trabajadores que viven en una habitación. Una habitación sin luz, sin intimidad, sin futuro.

El 87% de los jóvenes no puede emanciparse, y muchos tienen que compartir techo como si toda la vida fuera un alquiler temporal. Dicen que la precariedad ha cambiado de nombre: antes era laboral, ahora es habitacional. Y la ciudad, que quiere ser ejemplo de derechos, no puede mirar hacia otro lado. Porque vivir en una habitación no es vivir. Y vivir en la calle tampoco debería ser una condena.

