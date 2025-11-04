Programación a cachos
El Cruïlla añade dos nombres más a su cartel días después de anunciar el primer avance: Reneé Rapp y Ezra Collective
El Festival Cruïlla, que se celebrará del 8 al 11 de julio en el Parc del Fòrum de Barcelona, ha añadido un par de nombres más a su cartel, del que hace tan sólo cinco días anunció un primer avance. Se trata de la actriz -etapa que parece que dejó atrás con títulos como 'La vida sexual de las universitarias', 'Chicas malas'...- y cantante estadounidense Reneé Rapp, que presentará el 8 de julio en la capital catalana su nuevo disco, 'Bite Me', y del grupo británico Ezra Collective, aclamada banda de la escena jazz-fusión actual -en 2023 se convirtió en el primer grupo de jazz en ganar el Premio Mercury-, que actuará el 10 de julio.
El ecléctico festival barcelonés anunció el pasado 30 de octubre los primeros artistas para su nueva edición: Pixies, David Byrne, Two Door Cinema Club, Bomba Estéreo, Polo & Pan, Yami Safdie, Mishima, Mind Enterprises, Sampa The Great, Son Rompe Pera, Chico Blanco y Dan Peralbo i el Comboi.
