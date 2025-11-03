¿Quién es David Harbour, el actor de 'Stranger Things' denunciado por acoso por Millie Bobby Brown y al que su ex, Lily Allen, despelleja en su último disco?

Érase un expoli bonachón que vivía en Hawkins, un pueblo tranquilo de una serie de ficción que convirtió a Netflix en el número uno de las plataformas de 'streaming'. El personaje de David Harbour (Nueva York, 1975) en 'Stranger Things', el señor Jim Hopper, es uno de los más queridos de la tele, pues adopta a la niña protagonista, Eleven, y, gracias a su amor y cuidados la pequeña pasa de ser una joven fugitiva traumatizada y sin habla a una adolescente empoderada capaz de salvar a toda una comunidad.

Aunque Harbour tiene una larga y sólida carrera en el teatro, el cine y la tele a sus espaldas, la fama mundial le llegó con 'Stranger Things', estrenada en 2016 y cuya quinta y última temporada está a punto de estrenarse (el 26 de noviembre / Navidad y Nochevieja). Lástima que este final que el fandom tanto ansía se va a ver empañado por el lado más oscuro de la biografía de Harbour, casi tan siniestro como el Mundo del Revés lleno de monstruos que amenaza el pueblo de Hawkins.

Cuernos y juguetes sexuales

Por un lado, su exesposa, la actriz y cantante Lily Allen acaba de sacar por sorpresa, después de siete años sin publicar música, un disco de revancha contra el que fue su marido los últimos cinco años. Ríanse de las pullas de Shakira a Piqué. 'West End Girl', tal vez, según la crítica, el ajuste de cuentas más brutal de todos los tiempos, saca a la luz cuernos, vasectomías, adicción al sexo, una amante californiana (la ficticia 'Madeline', basada en varias amantes de Harbour, y que da nombre a un tema), un piso lleno de juguetes sexuales (lubricante y 'plugs' anales), recaída en las drogas, celos...

Todo esto lo resume bien el tema 'Pussy Palace', en el que Allen vestida de monja, a lo Rosalía, y fumando, también como Rosalía, canta todas las 'maravillas' el hombre con el que se casó en septiembre de 2020, en una ceremonia oficiada por un imitador de Elvis en Las Vegas. "Encontré una caja de zapatos llena de cartas escritas a mano, de mujeres desconsoladas deseando que hubieras sido mejor. Sábanas arrancadas de la cama, tiradas por el suelo" canta. "Un bolso de Duane Reade con las asas atadas, juguetes sexuales, tapones anales, con lubricante dentro. Cientos de troyanos, estás jodidamente roto ¿Cómo me enganché a tu doble vida?", resume.

Novia 22 años menor

Actualmente, según recoge la revista '¡Hola!', Harbour tendría nueva novia: Ellie Fallon, una aspirante a modelo y actriz de 27 años, a la que habría conocido en Atlanta, donde ha estado viviendo un año por el rodaje de la quinta temporada de 'Stranger things'.

Cuando la audiencia aún estaba en 'shock' tras saber de la cara B de Harbour, llega ahora la noticia de que su 'hija' en la serie, Millie Bobby Brown (21) lo habría denunciado por acoso e intimidación justo antes de comenzar el rodaje de la temporada final de 'Stranger Things'. Según publica 'Daily Mail', Millie Bobby Brown, la denuncia formal, que incluye "páginas y páginas de acusaciones", detalla presuntos actos de acoso e intimidación laboral por parte del actor que interpreta al sheriff Hopper. La actriz lo acusa de 'bullying' debido a lo que considera una actitud inapropiada de Harbour durante el rodaje, si bien no se han señalado comportamientos de índole sexual.

Netflix, según el rotativo, abrió una investigación interna que se habría extendido durante meses. La plataforma nunca informa de sus investigaciones internas, pero el hecho de que no haya desmentido lo que cuenta el rotativo aviva los rumores sobre la enemistad entre ambos. De hecho, hace tiempo no coinciden juntos en ninguna promoción de la serie. Veremos si ahora, que acaba 'Stranger Things' coinciden en alguna promoción.

Alcoholismo y bipolaridad

Harbour, que ha recibido nominaciones a dos premios Primetime Emmy, un premio Tony y un Globo de Oro, sabe lo que es luchar con fantasmas desde muy joven. Empezó a beber en la adolescencia y la adicción fue a más en la universidad, llegando a tocar fondo con pensamientos suicidas. Asegura que no bebe desde los 24, sin embargo, dos años después le diagnosticaron trastorno bipolar.

Esos embates, sin embargo, no le han impedido desarrollar una bastante exitosa carrera actoral. Comenzó en el teatro, con producciones shakespearianas como 'La tempestad', 'Mucho ruido' y 'pocas nueces' o 'Hamlet'. Llegó a Broadway en 1999, y debutó en la tele en 2002, en un episodio de 'Ley y Orden'.

Luego, tuvo otros papeles importantes en el cine, como el del agente de la CIA Gregg Beam en 'Quantum of Solace', también aparece en 'Brokeback Mountain', o interpretando el papel de Elliot Hirsch en 'The Newsroom'.

Papeles conocidos

Gracias a 'Stranger Things' (desde 2016 hasta hoy), ganó un Premio del Sindicato de Actores de Cine a una serie dramática, junto a todo el elenco, en 2017.

Ese mismo año, dio vida al protagonista de 'Hellboy: Rise of the Blood Queen'.

Harbour se unió al Universo Cinematográfico de Marvel como Alexei Shostakov / Red Guardian, debutando en 'Black Widow' (2021). Volvió al papel en 'Thunderbolts' (2025) y está confirmado para 'Avengers: Doomsday' (2026).

También ha protagonizado películas como 'Violent Night' (2022), donde interpretó a un Santa Claus poco convencional, y participará en la serie animada de DC Creature Commandos. Entre sus próximos proyectos figuran 'Violent Night 2', 'Goat' y 'Behemoth'.