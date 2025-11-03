Omnium Cultural se alía con el IEC para transformar la Nit de Santa Llúcia en el equivalente literario de los Premis Gaudí

Òmnium Cultural y el Institut d’Estudis Catalans (IEC) se han aliado para transformar la Nit de Santa Llúcia, fiesta literaria que a finales de este año debía celebrar su 75ª edición, en una gran Nit de les Lletres Catalanes, un "acontecimiento icónico" que nace con la ambición de convertirse en "la cita cultural de referencia" del conjunto del sector de la literatura en catalán. Algo parecido a lo que los Premis Gaudí representan para la industria cinematográfica del país, tal como se explicitó en el acto de presentación del proyecto. La primera edición de la Nit de les Lletres Catalanes se celebrará en la Sala Oval del MNAC el próximo 14 de marzo, a modo de pistoletazo de salida de la campaña de Sant Jordi, y será retrasmitida en directo por 3Cat.

Xavier Antich, presidente de Òmnium Cultural, apuntó que el 75 aniversario de la Nit de Santa Llúcia, fiesta creada en 1951 por el editor y librero Josep Maria Cruzet, representa una magnífica ocasión para acometer este "cambio de escala" y crear una nueva cita "de impacto masivo" que debe servir "para proyectar y hacer de altavoz de uno de los grandes activos que tiene nuestro país, que es su literatura". "La tradición no tiene como objetivo custodiar las cenizas, sino preservar el fuego", señaló Antich para justificar la transformación de lo que hasta ahora constituía una de las fechas más importantes en el calendario anual de Òmnium.

75.000 euros para el Sant Jordi

La Nit de les Lletres Catalanes heredará siete de los premios que se entregaban hasta ahora en la Nit de Santa Llúcia. El más importante, el Sant Jordi de novela, que pasa a tener una dotación de 75.000 euros (la más alta de las letras catalanas), con la posibilidad de distinguir a una obra finalista, que recibiría 10.000 euros. Se mantienen asimismo el Premi Mercè Rodoreda, de cuentos y narraciones (6.000 euros); el Carles Riba, de poesía (5.000 euros); el Joaquim Ruyra, de narrativa juvenil (6.000 euros), y el Folch i Torres, de novela infantil (4.000 euros), así como el Premi Joan Baptista Cendrós, de proyección internacional de la cultura catalana, y el Muriel Casals, de comunicación. También se incorporará a la velada el Premi Òmnium a la mejor novela del año, dotado con 25.000 euros.

A estos galardones se les sumarán otros cinco de nueva creación: el Premi Montserrat Franquesa, de traducción (4.000 euros); el Vinyeta Ficomic, al mejor cómic publicado durante el año (2.000 euros); el Àngel Guimerà, de literatura dramática, para una obra inédita (15.000 euros); el Premi Lo Somni, para una novela de un autor novel (10.000 euros), y un galardón del IEC en torno al pensamiento que aún hay que acabar de concretar.

Tanto Xavier Antich como la presidenta del IEC, Teresa Cabré, destacaron la importancia de haber contado con la implicación y la participación activa de todos los sectores de la cadena del libro (autores, editores, traductores, correctores, libreros, bibliotecarios, gestores culturales), con los que se han venido mantenido reuniones desde el pasado mes de mayo para ir perfilando el proyecto. "Que se haya sumado tanta gente desde un primer momento es la demostración de que este era un paso necesario", afirmó Cabré.